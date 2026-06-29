மக்களவை இடங்களை 50% அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டம்- வருகிறது புதிய மசோதா?
தென்மாநிலங்களின் கோபத்தை தணிக்கும் வகையில், அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50 சதவீத இடங்களை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது.
Published : June 29, 2026 at 10:31 PM IST
புது டெல்லி: மக்களவை தொகுதி இடங்களை 50 சதவீதம் அதிகரிக்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன்படி தற்போதுள்ள 543 மக்களவை இடங்கள், 850 இடங்களாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மக்களவை தொகுதி இடங்களை அதிகரித்தால், குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தென்மாநிலங்களின் பிரதிநித்துவம் குறையும் என்று தமிழ்நாடு, கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தன. இதனால், தென்மாநிலங்களின் கோபத்தை தணிக்கும் வகையில், அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50 சதவீத இடங்களை அதிகரிப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருவதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் மேலும் கூறுகையில், "இதற்கு முன்பு, மக்களவை இடங்களை அதிகரித்து, மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வகையும் செய்யும் மசோதா, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 17ஆம் தேதி மக்களவையில் தோல்வி அடைந்தது. எனவே, புதிய அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை கொண்டு வரும் பணிகளில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
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மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், தற்போது, 1971-ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான இடங்களின் விகிதாச்சாரத்தை அப்படியே தக்கவைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது.
தற்போது நடைபெற்று வரும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விவரங்கள் இன்னும் வெளிவராததால், 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் மக்களவை மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும்.
நாடாளுமன்றத்தில் தங்களுக்குத் தேவையான பலம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை வந்த பிறகே இந்த மசோதாவை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும்" என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போதைய நிலரப்படி, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அரசுக்கு மக்களவையில், 3 காலிப் பணியிடங்களுடன் சேர்த்து சுமார் 300 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர். மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை எட்ட வேண்டுமெனில் 360 வாக்குகள் தேவை.
தற்போதைய சட்டப்படி, 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்குப் பிறகான தொகுதி மறுசீரமைப்புடன் செயல்படுத்த வேண்டும். இதனால், 2034-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த முடியாது.
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எனவே, மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டு மசோதாவை, 2029 மக்களவைத் தேர்தலில் அமல்படுத்த வேண்டுமெனில் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும்.
எனவே, கடைசியாக வெளியிடப்பட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு செய்து, 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக மகளிர் இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தை கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.