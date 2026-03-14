பொறுப்பில்லாமல் பீதியை உருவாக்குகிறது காங்கிரஸ் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடும் தாக்கு

"வளர்ச்சியில் பின் தங்கிய பகுதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதே பாஜகவின் தாரக மந்திரம். ஆகவே தான் காங்கிரஸ் மறந்த இடத்தில் இருந்து பணிகளை தொடங்கி இருக்கிறோம்" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

பொதுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 4:22 PM IST

சில்சார்: "மேற்கு ஆசிய போரினால் இந்தியாவுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கு மத்திய அரசு தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியோ பொறுப்பின்றி பீதியை உருவாக்கி வருகிறது" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

அசாம் மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியமைக்கும் முனைப்பில் பாஜக கூட்டணி அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், அசாமில் கடந்த 2 நாட்களாக ரூ.47,800 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். அதன் ஒரு பகுதியாக சில்சார் நகரில், ரூ.23,550 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை அவர் இன்று (மார்ச் 14) தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

கடந்த காலங்களில் அசாம் இளைஞர்களை காங்கிரஸ் கட்சி தவறாக வழி நடத்தி, பயங்கரவாத பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது. ஆனால், அசாம் மாநிலம், தற்போது வளர்ச்சி மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கான இடமாக திகழ்கிறது. வளர்ச்சியில் பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதே பாஜகவின் தாரக மந்திரம். ஆகவே தான் காங்கிரஸ் மறந்த இடத்தில் இருந்து பணிகளை தொடங்கி இருக்கிறோம்.

மேற்கு ஆசிய போரினால் இந்தியாவுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கு மத்திய பாஜக அரசு தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் காங்கிரஸ், பொறுப்புள்ள கட்சியாக நமக்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதற்குப் பதிலாக, பீதியை உருவாக்கி வருகிறது என்று பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

முன்னதாக, வடகிழக்கு மாநிலங்களில் முதல் முறையாக, அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள காச்சார் மாவட்டத்தில் இருந்து, மேகாலயா மாநிலத்தில் உள்ள ஷில்லாங் நகர் வரை ரூ.22,864 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான விரைவு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார். 166 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு 4 வழிச் சாலையாக அமைக்கப்படும் இந்த சாலையால், பயண நேரம் 8.30 மணி நேரத்தில் இருந்து 5 மணி நேரமாக குறையும்.

பின்னர், சில்சார் நகரில் ரூ.565 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் மேம்பாலத் திட்டப் பணிக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த மேம்பாலம் கட்டப்படுவதால், சில்சார் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதுடன், அண்டை மாநிலங்களான மிசோரம், மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களுடன் போக்குவரத்து தொடர்பு அதிகரித்து, பொருளாதார வளர்ச்சி மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், கரீம்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள பதர்கண்டியில் ரூ.122 கோடியில் வேளாண் கல்லூரி கட்டுவதற்கும் பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

