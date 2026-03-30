ETV Bharat / bharat

'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பவர்கள் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் என்ன குறிப்பிட வேண்டும்?

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக தங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரும் அலுவலர்களிடம் கழிப்பிட வசதி உள்ளதா? குடிநீர் வசதி உள்ளதா? போன்ற 33 வகையான கேள்விகளுக்கு பொதுமக்கள் பதிலளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் சின்னத்தை வெளியிட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் சின்னத்தை வெளியிட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 12:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: 'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் திருமணமான தம்பதி என்றே மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் போது குறிப்பிடலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, பொதுமக்கள் தாங்களாகவே சுயமாக தங்களது சுயவிவரங்களை பதிவு செய்யும் வகையில் புதிய இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதளத்தில் வீட்டில் உள்ள வசதிகள் மற்றும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என இரண்டு வகையாக பதிவு செய்யலாம். தற்போது நாட்டில் 16-வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புத் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த இணையதளத்தை பொதுமக்கள் எளிதில் பயன்படுத்தி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கலாம்.

இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது, பொதுமக்களுக்கு சந்தேகம் எழும் கேள்விகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கும் வகையில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) பிரிவு உள்ளது. அதில் கேள்விகளும், அரசின் பதில்களும் அடங்கியிருக்கும். அந்த வகையில், 'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பவர்கள், தம்பதியினராக கருதப்படுவார்களா? என்ற கேள்விக்கு 'லிவ்-இன்' உறவில் இருப்பவர்கள், இணக்கமாக இருக்கும்பட்சத்தில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் போது 'திருமணமான தம்பதி' என்றே குறிப்பிடலாம் என அரசு பதிலளித்துள்ளது.

முதற்கட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வரும் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது; வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்புப் பணியில் அரசு அலுவலர்கள் ஈடுபடவுள்ளனர். அப்போது, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பொதுமக்கள் தெளிவான பதிலை அளிக்க வேண்டும் என்று அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

குறிப்பாக, வீட்டு முகவரி, வீட்டில் எத்தனை பேர் உள்ளனர்? குடும்பத்தலைவர் யார்? என்ன தொழில் செய்கிறார்? வீடு கூரை வீடா? மாடி வீடா? இரு சக்கர வாகனம் உள்ளதா? கார் உள்ளதா? மிதிவண்டி உள்ளதா? வேன் உள்ளதா? லாரி உள்ளதா? சொந்த வீடா? வாடகை வீடா? பிரிட்ஜ் உள்ளதா? ஏசி உள்ளதா? ரேடியோ உள்ளதா? டிவி உள்ளதா? கழிப்பிட வசதி உள்ளதா? குடிநீர் வசதி உள்ளதா? இணையதள வசதி உள்ளதா? போன்ற 33 வகையான கேள்விகளுக்கு பொதுமக்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

இது, நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியம் என்பதால் அனைவரும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் அலுவலர்களிடம் முறையான பதிலை அளித்து ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. அடுத்தாண்டு இரண்டாம் கட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
லிவ்இன் உறவு
MARRIAGE COUPLE
NEW DELHI
UNION GOVT CENSUS WEBSITE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.