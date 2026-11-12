2029 தேர்தலுக்கு முன்பே மகளிர் இடஒதுக்கீடு? நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடருக்கு மத்திய அரசு திட்டம்
மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை தற்போதைய 543-லிருந்து அதிகபட்சமாக 850 இடங்களாக உயர்த்த இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 8:49 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டப் பேரவைகளில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்தை விரைந்து நடைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதற்காக, நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரை விரைவில் கூட்ட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சிறப்புக் கூட்டத் தொடர் நடைபெறும் தேதிகள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாத நிலையில், இம்முறை எவ்விதத் தடையுமின்றி மசோதாவை நிறைவேற்றி விடலாம் என பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு உறுதியுடன் உள்ளது.
543 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மக்களவையில் (தற்போது 3 இடங்கள் காலியாக உள்ளன), அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையாக 361 வாக்குகள் தேவை.
தேவையான 361 வாக்குகளை விட 15 முதல் 18 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று மசோதாவை எளிதில் வெற்றியடையச் செய்ய முடியும் என அரசு வட்டாரங்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன.
மக்களவை தொகுதிகள் 850 ஆக அதிகரிப்பு?
2029-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டு வரப்படும் இந்தப் புதிய சட்டத் திருத்தத்தில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையைத் தற்போதைய 543-லிருந்து அதிகபட்சமாக 850 இடங்களாக உயர்த்த இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது.
அனைத்து மாநிலங்களிலும் மக்களவை இடங்களை 50 சதவீதம் உயர்த்த அரசு முன்மொழிந்துள்ளது. இதன் மூலம், தென் மாநிலங்களின் தொகுதி விகிதாச்சாரம் குறையாமல் 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின்படியே தக்கவைக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் சிறப்பு அமர்வில் கொண்டுவரப்பட்ட அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா, போதிய பெரும்பான்மை இல்லாததால் தோல்வியடைந்தது. இதனால், தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான மசோதாக்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்ட மழைக்காலக் கூட்டத் தொடர், 91 நாட்களாகியும் குடியரசுத் தலைவரால் இன்னும் முறையாக முடித்து வைக்கப்படாதது நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும்.
புதிய கூட்டத்தொடரைக் கூட்ட 14 நாட்கள் அவகாசம் தேவைப்படும் என்பதால், முடித்துவைக்கப்படாத கூட்டத் தொடரின் நீட்சியாக வெறும் 2 நாட்கள் முன்னறிவிப்பிலேயே சிறப்பு அமர்வைக் கூட்டி மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.