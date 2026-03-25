எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி; குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தில் தீவிரம் காட்டும் மத்திய அரசு
மத்திய அரசின் எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணிகளில் ஏற்பட்டுள்ள நிர்வாக சிக்கல்களை குறைத்து நாடு PNG குழாய்கள் அமைக்கும் பணிகள் விரைவுப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 25, 2026 at 11:03 AM IST
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்திற்கு (PNG) குழாய் பதிக்கவும், அதற்கான ஒப்புதலை மாநில அரசுகள் விரைந்து வழங்கவும் மத்திய பெட்ரோல் அமைச்சகம் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நடைபெறும் பதற்றம் காரணமாக தெற்காசிய நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. இதனால் 80% அளவுக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா, இலங்கை, பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பெட்ரோல் தட்டுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு பெரிய அளவில் இல்லாத நிலையில், நேற்று முதல் தெலங்கானா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிப்பதற்காக மத்திய அரசு இன்று மாலை அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை
இதற்கிடையே, அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம் 1955-இன் கீழ் குழாய் வழி எரிவாயு திட்டம் தொடர்பாக புதிய ஆணையை மத்திய அரசு பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தவும், அதில் மாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள நிர்வாக காலதாமதங்களை களையும் விதத்திலும் மத்திய அரசு புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. இதன் மூலம் அனுமதிகளை எளிதாக்குதல், எரிவாயு குழாய் பதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை குறைத்தல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு (LPG) பயன்பாட்டை குறைக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தில் நிலவும் சிக்கல்
இந்தியா முழுவதும் குழாய் வழி எரிவாயு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், பொதுமக்களுக்கு எரிவாயு வழங்குவது தற்போதைய நிலையை போன்று சிக்கல் நிறைந்ததாக இருக்காது என்று நம்பப்படுகிறது. இந்தியாவில் தற்போது பெருமளவு எல்பிஜி சிலிண்டர் பயன்பாட்டில் இருப்பதால், தெற்காகாசிய நாடுகளை இந்தியா அதிகம் சார்ந்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது.
இத்தகைய சிக்கல்களை தவிர்த்து நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான எரிவாயு கட்டமைப்பை உருவாக்கும் விதத்தில், எரிவாயு குழாய்களை விரைந்து அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இவ்வாறு நாடு முழுவதும் குழாய் வழி எரிவாயு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவருவதன் மூலம் LPG தட்டுபாடு வெகுவாக குறையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக வீடுகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்திற்கு PNG பயன்பாட்டை கொண்டுவரும் நீண்டகால நடவடிக்கையின் தொடக்கமாக, இந்த PNG கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் எரிசக்தி தேவையும், மாறிவரும் உலகளாவிய எரிசக்தி சூழலும் LPG பயன்பாட்டை நோக்கி செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்பட்டுத்தியுள்ளது. மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் புதிய வழிகாட்டு முறைகளின் படி உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணிகளில் ஏற்பட்டுள்ள நிர்வாக சிக்கல்களை குறைத்து நாடு PNG குழாய்கள் அமைக்கும் பணிகள் விரைவுப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தின் அத்தியாவசியம்
தெற்காசியாவில் நிலவும் இந்த பதற்றம் காரணமாக ஏற்கனவே, இந்தியாவில் குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெற்று வருபவர்களுக்கு, எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படாது என சில வாரங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்து. எக்காரணம் கொண்டும் இரண்டு வழிகளில் எரிவாயு வழங்கக்கூடாது என எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலை வழங்கியிருந்தது.
மேலும், இதுபோன்று இரட்டை இணைப்பை வைத்துள்ளவர்கள் சிலிண்டர் இணைப்பை திருப்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதனால், குழாய் வழி எரிவாயு திட்டத்தின் கட்டமைப்பு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டால், எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் பயன்பாடு வெகுவாக குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.