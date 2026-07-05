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இன்ஸ்டாகிராமில் சிறார் பாலியல் துன்புறுத்தல் விளம்பரம்; 7 நாட்களுக்குள் பதிலளித்த மெட்டாவுக்கு நோட்டீஸ்

குழந்தைகள் பாலியல் ரீதியாக துஷ்பிரயோகம் செய்யும் உள்ளடக்கத்தை கொண்ட வீடியோக்களை மெட்டாவின் பரிந்துரை அல்காரிதம் ஊக்குவிப்பதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பிபிசி ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 6:02 PM IST

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புதுடெல்லி: குழந்தைகள் பாலியல் ரீதியாக சுரண்டப்படும் உள்ளடக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் கட்டண விளம்பரங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து நீக்குமாறு மெட்டா நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான உள்ளடக்கங்களை ஊக்குவிக்கும் கட்டண விளம்பரங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருவதாக பிபிசி நிறுவனம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்தி வெளியிட்டு இருந்தது.

'குழந்தைககள் வீடியோ' என்ற பெயரில் வரும் இந்த விளம்பரங்கள், பயனர்களை டெலிகிராம் செயலிக்கு அழைத்து செல்லும் வண்ணம் விளம்பரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டு இருந்தது. இந்தியாவிலும் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் கொடுமைகள் தொடர்பான விளம்பரங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தோன்றுவதாக மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்துள்ளது.

இதனையடுத்து சமூக ஊடக நிறுவனமும், இன்ஸ்டாகிராமின் தாய் நிறுவனமான மெட்டாவின் உள்ளடக்க கட்டுப்பாடு மற்றும் விளம்பர அமைப்புகள் மீதான கண்காணிப்பை மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தீவிரப்படுத்த உத்தரவிட்டிருந்தது.

மேலும், இது போன்ற விளம்பரங்கள் எப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டு தளத்தில் காட்டப்பட்டன என்பது குறித்து மெட்டா நிறுவனத்திடம் 7 நாட்களுக்குள் விரிவான விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே குழந்தைகளுக்கு எதிராக உள்ள இத்தகைய விளம்பரங்கள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களை உடனடியாக முடக்குமாறு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, குழந்தைகள் பாலியல் ரீதியாக துஷ்பிரயோகம் செய்யும் உள்ளடக்கத்தை கொண்ட வீடியோக்களை மெட்டாவின் பிரிந்துரை அல்காரிதம் ஊக்குவிப்பதாக பிபிசியின் ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரம் உலக அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், மத்திய அரசு தற்போது இதில் தீவிர கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளது.

நிர்வாணம் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வெளிப்படையான உள்ளடக்கத்தை மெட்டாவின் விளம்பரக் கொள்கைகள் வெளிப்படையாக தடை செய்திருந்த போதிலும், பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் இதுபோன்ற விளம்பரங்கள் தோன்றுவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது மெட்டாவின் பாதுகாப்பு அம்சங்களில் உள்ள கடுமையான குறைபாடுகளை அம்பலப்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.

மத்திய அரசின் நோட்டீஸ் தொடர்பாக விரைவில் மெட்டா நிறுவனம் விளக்கமளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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