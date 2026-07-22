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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா குறித்து பரிசீலிப்பதாக அரசு உறுதி- சோனம் வாங்சுக் தகவல்

நீட் எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்றவர்கள் மீது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையோ, பழிவாங்கும் நடவடிக்கையோ எடுக்கப்பட மாட்டாது என அரசு உறுதி அளிக்க வேண்டும் என்று சோனம் வாங்சுக் நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்
சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் (File/ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 8:58 PM IST

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புதுடெல்லி: மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்வது குறித்து பரிசீலிப்பதாக மத்திய அரசு உறுதி அளித்துள்ளது என்று சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார்.

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20 நாட்களை கடந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தால், அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் கடந்த சனிக்கிழமை வலுக்கட்டாயமாக அவரை அரசு மருத்துமவனையில் சேர்த்தனர்.

பின்னர் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தனியார் மருத்துவமனைக்கு இன்று மாற்றபட்டார். இதையடுத்து, அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் சந்தித்து, நலம் விசாரித்தனர்.

இந்நிலையில், மத்திய அரசுக்கு புதிய நிபந்தனைகளை சோனம் வாங்சுக் விதித்துள்ளார். இதுகுறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோருக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகிய இருவரும் என்னை மருத்துவமனைக்கு வந்து சந்தித்து நலம் விசாரித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக நடைபெற்ற போராட்டங்களில் பங்கேற்றவர்கள் மீது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையோ அல்லது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையோ எடுக்கப்பட மாட்டாது என அரசு உறுதி அளிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வினாத்தாள் கசிவைத் தொடர்ந்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் என்றும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமா குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும் என அமைச்சர்கள் உறுதி அளித்தனர் என்றும் அந்த கடிதத்தில் சோனம் வாங்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜூலை 20ஆம் தேதி, போலீஸ் தடியடி நடத்திய போதிலும், நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி செல்லும் பேரணி அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிந்ததாக வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார்.

பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 65 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளுமாறு தன்னிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் என்றும் வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்களுக்கு "தெளிவான மற்றும் உறுதியான உத்தரவாதம்" கிடைக்காமல் தான் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நிறுத்தப் போவதில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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அரசு சார்பில் உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்டால், தனது உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்வதாகவும், இல்லையெனில் தனது உண்ணாவிரதப் போராட்டம் காலவரையின்றி தொடரும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இளைஞர்களை அரசு எவ்வாறு நடத்துகிறது என்பதைப் பொறுத்தே ஜனநாயகத்தின் எதிர்காலம் அமைந்துள்ளது என்றும், போலீசார் தடியடி நடத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

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