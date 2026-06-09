உஜ்வாலா பயனாளிகளுக்கான சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை 4 ஆகக் குறைத்தது மத்திய அரசு
கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ரூ.89 உயர்ந்து ரூ.957.50- க்கு விற்பனைச் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : June 9, 2026 at 11:48 AM IST
புது டெல்லி: உஜ்வாலா பயனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் 9 கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அதை 4 ஆக மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது.
ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வைப்புத் தொகை இல்லாமல் சமையல் சிலிண்டர் இணைப்புகளை வழங்கும் நோக்கில் கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
இந்த திட்டத்தின்கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஆரம்பத்தில் ஆண்டுக்கு 14.2 கிலோ எடைக் கொண்ட 12 கேஸ் சிலிண்டர்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டன. இந்த சூழலில், சென்ற ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை ஒன்பதாகக் குறைக்கப்பட்டது. தற்போது, அது மேலும் குறைக்கப்பட்டு நான்கு என்கிற நிலைக்கு சரிந்துள்ளது.
இது மானிய விலையில் சிலிண்டர்களைப் பெற்று வந்த ஏழை மற்றும் எளிய மக்களை மிகப்பெரிய கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் பிரவீன் மல் கானூஜா-வும் இதனை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "திருத்தப்பட்ட கேஸ் சிலிண்டர் ஒதுக்கீடு, உஜ்வாலா பயனாளிகள் ஆண்டு ஒன்றுக்கு நுகரும் கேஸ் சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒத்துப்போகிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடக்கத்தில் 14.2 கிலோ சிலிண்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.200 மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், 2023 ஆம் ஆண்டில் அது ரூ.300 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இந்த மானியம் திட்டம் தற்போது 5 கிலோ சிலிண்டருக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த நிலையிலேயே எல்பிஜி விலையுயர்வைத் தொடர்ந்து, தற்போது மானிய திட்டத்தின்கீழ் கிடைக்கும் சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து சமையல் கேஸ் சிலிண்டரின் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 14.2 கிலோ எடைக்கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ரூ.60-ம், அதன் பின்னர் சமீபத்தில் (ஜூன் 7) ரூ.29ம் உயர்த்தப்பட்டது.
இவ்வாறு கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் இதுவரை ரூ.89 உயர்ந்து, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் ரூ.957.50-க்கு விற்பனையாகிக் கொண்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போரே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணமாக உள்ளது. குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் குறைந்து, எரிபொருளின் விலை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் சுமார் 46 சதவீதம் வரை உயர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.