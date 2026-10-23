டிரைவிங் லைசென்ஸ் எடுக்கப் போகிறீர்களா? புதிய விதிகளை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு
சாலை விபத்துகளை தடுக்கவும், வாகனங்கள் பாதுகாப்பாக இயக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கிலும் ஓட்டுநர் உரிம விதிகள் கடுமையாக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 2:35 PM IST
புதுடெல்லி: ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை 60-ல் இருந்து 75 சதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதே சமயம், குறிப்பிட்ட ஓட்டுநர் உரிம சேவைகளுக்கு கட்டண விலக்கு அளிக்கவும் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் முன்மொழிந்துள்ள வரைவு அறிக்கையில், “பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுதலுக்கான பயிற்சி மதிப்பீட்டின் தகுதி வரம்பு 60-ல் இருந்து 75 சதவீதமாக உயர்த்தப்படுகிறது. மேலும், ஆதார் அங்கீகாரம் மூலம், பெறப்படும் ஆன்லைன் ஓட்டுநர் உரிம சேவைகளுக்கு கட்டண விலக்கு அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முன்மொழிவின்படி, ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிகள், பெயர் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பங்களை 15 நாட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ வேண்டும். அப்படி நிராகரிக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான காரணத்தை அதில் குறிப்பிட வேண்டும். இது போன்ற விண்ணப்பதாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை மாற்றுவதற்கான கட்டணத்தை நீக்க முன்மொழியப்படுகிறது.
புதிய விதிகளின்படி, ஆதார், பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, இ-ரேஷன் அட்டை, பிறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஓட்டுநர் உரிமம் பெறவோ, புதுப்பிக்கவோ அல்லது திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவோ பயன்படுத்தலாம்.
மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்குகிற அமைப்பால் வழங்கப்படுகிற அல்லது புதுப்பிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் உரிமமும், படிவம் 7-இல் உள்ள லேமினேட் செய்யப்பட்ட அல்லது பாலிவினைல் குளோரைடு அட்டையாக இருக்கும். இந்த வரைவு வெளியிடப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் தங்களது ஆலோசனைகளையும் ஆட்சேபனைகளையும் தெரிவிக்கலாம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட மேற்கண்ட அறிவிப்பின் நகல்கள் பொதுமக்களுக்கு சென்றடைந்ததிலிருந்து 30 நாட்கள் கழித்து வரைவு விதிகள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாலை விபத்துகளை தடுக்கவும், சாலைகளில் வாகனங்கள் பாதுகாப்பாக இயக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கிலும் ஓட்டுநர் உரிம விதிகள் கடுமையாக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்களில் தானியங்கி பிரேகிங் சிஸ்டம்
இதனிடையே, சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், 2030 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் அனைத்து புதிய வகை கார்களிலும் மேம்பட்ட அவசர கால பிரேக்கிங் அமைப்புகளை (AEBS) கட்டாயமாக்க மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் அறிவுறுத்தி இருக்கிறது. அவசரகால சூழ்நிலைகளில் ஓட்டுநர் செயல்படாத நிலையில், விபத்தை தவிர்க்கவும், மோதலின் தாக்கத்தை குறைக்கவும் AEBS தானியங்கி ப்ரேக் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது.