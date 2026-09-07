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'படித்தவர்கள் பகுதியில் 70%, குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்கள் ஏரியாவில் 92% வாக்குகள்' – வைரலான நிதின் கட்கரியின் பேச்சு

'IIM நாக்பூர் மீடியா கான்க்ளேவ் 2026' மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் பேசிய நிதின் கட்கரி, தனது நாக்பூர் மக்களவைத் தொகுதியின் வாக்குப்பதிவு முறைகள் குறித்து சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

நிதின் கட்கரி
நிதின் கட்கரி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 7:31 PM IST

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நாக்பூர்: படித்து பெரிய பதவிகளில் இருக்கும் மக்கள் வாழும் பகுதிகளை விட, குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலிருந்தே தனக்கு 92 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்ததாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

தனது வெளிப்படையான பேச்சுகளால் எப்போதும் தேசிய அளவில் அரசியல் பரபரப்பை கிளப்பும் மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, தனது தேர்தல் வெற்றிகள் மற்றும் வாக்கு வங்கிகள் குறித்துப் பேசியது தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.

நாக்பூரில் நடைபெற்ற 'IIM நாக்பூர் மீடியா கான்க்ளேவ் 2026' மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் பேசிய நிதின் கட்கரி, தனது நாக்பூர் மக்களவைத் தொகுதியின் வாக்குப்பதிவு முறைகள் குறித்து சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

அப்போது அவர், "நீங்கள் இதைக் கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நாக்பூரில் உள்ள மிகவும் வசதியான, படித்து பெரிய பதவிகளில் உள்ளவர்கள் வாழும் பகுதிகளில் இருந்து எனக்கு அதிகபட்சமாக 70 முதல் 75 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே கிடைத்தன. ஆனால், அதற்கு நேர்மாறாக, குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள், அண்டர்வேர்ல்டு தொடர்புகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் சிவப்பு விளக்கு பகுதிகள் அதிகம் நிறைந்த விளிம்புநிலை மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் இருந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 92 சதவீத வாக்குகள் விழுந்துள்ளன" என்றார்.

இது தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏழை மற்றும் விளிம்புநிலை மக்கள் வசிக்கும் அந்தப் பகுதிகளில் சாலைக் கட்டமைப்பு, குடிநீர் மற்றும் பல்வேறு சமூக நலத்திட்டங்களை உண்மையான அக்கறையோடு கீழ் மட்டத்தில் இருந்து செயல்படுத்தியதே இத்தகைய பேராதரவிற்கு காரணம்" என்றும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.

மேலும், "குற்றப்பின்னணி உள்ள பகுதிகளில் இருந்து 92% வாக்குகள் விழுந்தன என்பதற்காக எனக்கு அவர்களோடு எந்தவொரு நேரடி தொடர்போ அல்லது அவர்களின் சட்டவிரோத செயல்களுக்கு எனது ஆதரவோ இருக்கிறது என்று அர்த்தமல்ல. நான் அனைத்துத் தரப்பு மக்களுடனும் சுமுகமான உறவைப் பேணுகிறேன். ஆனால், அவர்களின் குற்றச் செயல்களை நான் ஒருபோதும் ஆதரிப்பதில்லை" என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி விளக்கம் அளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ஜனநாயகத்தின் மீதான அர்ப்பணிப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்றும், தான் தனது நீண்டகால அரசியல் வாழ்க்கையில் நல்லது, கெட்டது என பலவற்றையும் நேரடியாக கடந்து வந்து, ஒரு சித்தாந்தவாதியாக இன்றும் நிலைத்து நிற்பதாகவும் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.

தேர்தலில் மக்களின் வாக்குகளைப் பெறுவதற்கு வெறும் ஆடம்பரப் பிரசாரங்களை விட, அடித்தட்டு மக்களின் தேவைகளை அறிந்து செய்யும் பணிகளே உதவும் என்பதற்கு தனது நாக்பூர் தொகுதியே ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்று நிதின் கட்கரி இந்த மாநாட்டில் தெளிவுபடுத்தினார். மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியின் இந்தப் பேச்சு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

TAGGED:

ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
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