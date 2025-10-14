ETV Bharat / bharat

ஒரு தசாப்தம்... 4,000 உடல்கள்: கர்நாடகாவின் பிதா மகள்... யார் இந்த சுதா ராணி?

'உயிர் வாழ்வதே சேவைக்கானது' என்று தான் கொண்ட கொள்கையில் இருந்து சிறிதும் விலகாமல் பயணிக்கும் இவர் பெயரைப் போலவே நிஜத்திலும் 'ராணி'யாகவே வாழ்ந்து வருகிறார்.

சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யும் சுதா ராணி
சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யும் சுதா ராணி (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
தாவணகெரே (பெங்களூரு): 'மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா' என்பது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையின் வைர வரிகள். அவரின் வார்த்தையை மெய்பிக்கும் வகையில் பெண்கள் பல துறைகளிலும் வல்லவர்களாகவும், தொழில்நுட்ப வித்தகர்களாக விளங்கி வருகிறார்கள்.

கல்வியினாலும், கல்வி கொடுத்த அறிவாலும் இத்தகைய உயர்ந்த இடத்தை பெண்கள் அடைவது ஒருபுறம் என்றால், 'அன்பும் இரக்கமுமே வாழ்வின் அடிப்படை' என்ற வள்ளலாரின் பொன்மொழிக்கு ஏற்ப தனது வாழ்க்கையை பெண் ஒருவர் ஏழை எளிய மக்களுக்காக அர்ப்பணித்து வருகிறார் என்றால், நம்புவது சற்று கடினமான ஒன்றும் தான். ஆனால், தனது வாழ்க்கையை பிறருக்கானதுதான் என்று நெஞ்சுரத்தோடு பேசுகிறார் இந்த சுதா ராணி.

யார் இந்த சுதா ராணி?

இறந்த உடல்களை அடக்கம் செய்வது ஒரு உன்னதமான பணி. இந்த பணிகளை பல நூற்றாண்டுகளாக ஆண்கள் மட்டுமே செய்து வரும் நிலையில், கர்நாடக மாநிலம் தாவணகெரேயில் உள்ள வைகுண்ட டிரஸ்டில் பணியாற்றும் சுதா ராணி, இறந்த உடல்களை அடக்கம் செய்யும் பணிகளை கடந்த ஒரு தசாப்தமாக செய்து வருகிறார். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் 4,000 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உடல்களை அவர் நல்லடக்கம் செய்துள்ளார் என்று கூறி நமக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கிறார்கள் சுதா ராணியை நன்கறிந்தர்கள்.

கோவிட் தொற்றின் போது உறவினர்கள் கூட சடலங்கள் அருகில் வர பயந்த போது, எவ்வித நெருடலும் இன்றி அவர்களின் உடல்களுக்கு இறுதி சடங்குகளை செய்து மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இவர் திகழ்ந்துள்ளார். சில சமயங்களில் இறந்த உடலை அடக்கம் செய்யவதற்கு ஏற்ப சடங்களை உரிய முறையில் கட்டுவது, சிதையில் எரிப்பது என தனி ஒருத்தியாகவே அனைத்தையும் செய்துள்ளார். பல சமயங்களில் அனாதைகளின் உடல்களை அடக்கம் செய்யும் அவர், இறந்தவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய தார்மீக கடமை என்கிறார்.

சடலங்களை எரிக்கும் சுதா ராணி
சடலங்களை எரிக்கும் சுதா ராணி (ETV Bharat)

பெண்கள் செய்ய தயங்கும் வேலைகளில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த வேலையை ஏன் செய்கிறீர்கள்? என்ற நம்முடைய கேள்வியை மிக கவனமாக எதிர்கொண்ட சுதா ராணி, சில விநாடிகள் யோசனைக்கு பிறகு, 'நாமே செய்யவில்லை என்றால் இல்லாதவர்களுக்கு யார் தான் செய்வார்கள்? என்று கேள்வி கேட்ட நம்மையே தனது ஈகை மொழியால் ஸ்தம்பிக்க வைத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆரம்பித்தில் உடல்களை தகனம் செய்வது எனக்கு பயமாக இருந்தது. ஆனால், ஓரிரு உடல்களை தகனம் செய்த பிறகு பழகிவிட்டேன். கரோனா காலத்தில் தினமும் 100-200 உடல்கள் வரை அடக்கம் செய்தேன். தற்போது சராசரியாக ஒவ்வொரு நாளும் 30-35 உடல்களை அடக்கம் செய்து வருகிறேன். உடல்களை நல்லடக்கம் செய்வது எனக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டது. பயமோ, பதட்டமோ எனக்கு கிஞ்சித்தும் இதுவரை வந்ததில்லை. நள்ளிரவில் கூட சடங்களை எவ்வித பயமும் இன்றி அடக்கம் செய்துள்ளேன். இதை என்னால் ஒரு வேலையாக பார்க்க முடியவில்லை, எனக்கான கடமையாகவே கருதுகிறேன்" என்று கூறி நம்மை ஆச்சரியப்படுத்திறார் சுதா ராணி.

சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யும் சுதா ராணி
சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யும் சுதா ராணி (ETV Bharat)

மேலும் பேசிய அவர், "நான் விஜயபுராவில் இருந்து இங்கு வேலை தேடி வந்த போது இங்கு பணி கிடைத்தது. வைகுந்த் அறக்கட்டளையில் பணியில் சேர்ந்த பிறகு, தகனம் செய்யும் வேலையில் என்னை முழுவதும் ஈடுபடுத்திக் கொண்டேன். ஏழை எளிய மக்களுக்காக நடக்கப்படும் இந்த அறக்கட்டளையில், நானும் ஒருவராக இருக்கிறேன் என்பது தரும் மகிழ்ச்சி எத்தனை கோடி ரூபாய் கொட்டி கொடுத்தாலும் எனக்கு கிடைக்காது" என்கிறார் நெகிழ்ச்சியோடு!

உயிர் வாழ்வதே சேவைக்கானது என்று தான் கொண்ட கொள்கையில் இருந்து சிறிதும் விலகாமல் பயணிக்கும் இவர் பெயரைப் போல் நிஜத்திலும் ராணி தான்!

