ETV Bharat / bharat

காதலிக்கு கத்திக்குத்து: கொல்கத்தாவில் சென்னை இளைஞர் கைது

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பெண் தீவிர சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும், அவர் ஓரளவு குணமடைந்ததும் அவரிடம் வாக்குமூலம் பெற காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: காதலிக்கும் பெண்ணை கத்தியால் குத்தியதாக சென்னையை சேர்ந்த இளைஞரை கொல்கத்தா போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கொல்கத்தா நகரில் உள்ள பிபி கங்குலி தெருவில் 'பி.பி. நெஸ்ட்' என்ற தங்கும் விடுதி உள்ளது. இந்த விடுதியில் இளைஞர் ஒருவர் தனது தோழியுடன் தங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே அறையில் தங்கிருந்த பெண் திடீரென கூக்கூரல் எழுப்பியதால் பதறிய விடுதி ஊழியர்கள் அங்கு சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது உடல் எங்கும் ரத்த காயங்களுடன் அந்த பெண் ஆபத்தான நிலையில் கிடந்துள்ளார். இதையடுத்து சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறைக்கு விடுதி ஊழியர்கள் தகவல் கொடுத்தனர்.

விரைந்து வந்த காவல் துறையினர் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிய பெண்ணை மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், அந்த பெண் (38 வயது) வடக்கு பர்கானாஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. காதல் விவகாரம் தொடர்பாக இளைஞருடன் ஏற்பட்ட தகராறில், இளைஞர் அந்த பெண்ணை தோள்பட்டையில் குத்தியதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இதனிடையே, பெண்ணை கத்தியால் குத்திய பிரணாப் குமார் செல்வராஜ் (40) என்பவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவர் சென்னை ஜே.வி. நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அவர் மீது கொலை முயற்சி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரிடம் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசியதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர். விசாரணைக்காக அவரை போலீஸ் காவலில் எடுக்கும் திட்டம் இருப்பதாகவும், அதன் பிறகே தாக்குதலுக்கான காரணம் முழுமையாக தெரிய வரும் என்றும் கூறினர்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பெண் தீவிர சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும், அவர் ஓரளவு குணமடைந்ததும் அவரிடம் சம்பவம் தொடர்பாக வாக்குமூலம் பெற காவல் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த சம்பவத்தில் மூன்றாவது நபருக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். விசாரணை முடிந்ததும் இந்த சம்பவம் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் பகிரப்படும் என மத்திய கொல்கத்தா துணை ஆணையர் இந்திரா முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து அந்த பகுதி முழுவதும் போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும் விசாரணைக்காக அனைத்து சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளையும் போலீசார் விடுதி நிர்வாகத்தினரிடம் பெற்று சென்றுள்ளனர்.

TAGGED:

GIRLFRIEND STABBED IN KOLKATA
KOLKATA GUEST HOUSE
CHENNAI BOYFRIEND ARRESTED
சென்னை இளைஞர் கைது
GIRLFRIEND STABBED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.