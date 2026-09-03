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2 வயதில் இதய நோய், 13 ஆண்டு சிகிச்சைக்காக காத்திருந்த சிறுமி மரணம் - பொறுப்பேற்பது யார்?

2015-ஆம் ஆண்டே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள தேதி குறிக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் பல காரணங்களை சொல்லி மருத்துவர்கள் கால தாமதம் செய்ததாக தான்வியின் தந்தை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மற்றும் உயிரிழந்த சிறுமி தான்வி
டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மற்றும் உயிரிழந்த சிறுமி தான்வி (ANI & ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 1:57 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 2:35 PM IST

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புது டெல்லி: டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் இதய நோயினால் போராடி வந்த 15 வயது சிறுமி உயிரிழந்ததாகப் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இந்திய மிகச்சிறந்த மற்றும் உயர்தர சிகிச்சை வழங்குகிற மருத்துவமனையாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விளங்குகிறது. அதிலும், டெல்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முதன்மையானதாக அறியப்படுகிறது. இங்கு பல்நோக்கு மருத்துவத் துறைகளில் உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதால், டெல்லி மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் முதல் தேர்வாக இந்த மருத்துவமனை விளங்குகிறது.

இந்நிலையில், இங்கு இதய நோய்க்காக சுமார் 13 ஆண்டுகளாகச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த 15 வயது சிறுமி உயிரிழந்ததற்கு, உரிய நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளாமல் தாமதப்படுத்திய மருத்துவர்களின் அலட்சியமே காரணம் என அச்சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் புகார் எழுப்பியுள்ளனர்.

2 வயதிலிருந்து டெல்லி எய்மஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை

ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தான்வி (15). 9ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த இவர், கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். இவருக்குப் பிறவி இதய குறைபாடு இருந்ததுள்ளது. இதற்காக 2014-ஆம் ஆண்டு கைக்குழந்தையாக இருந்த தான்விவை தூக்கிக்கொண்டு அவரின் பெற்றோர்கள், ராஜஸ்தானில் இருந்து எம்ய்ஸ் மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளனர். 2 வயதிலிருந்தே அவருக்கு அங்கு இதய சிகிச்சைப்பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

அப்போது குழந்தையின் இதயத்தை சோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு இதயத்திலிருந்து நுரையீரலுக்குச் செல்லும் குழாய் முறையாக வளர்ச்சி அடையாமல் அடைப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து, அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக தான்வியின் தந்தை முகேஷ் பரியானி தெரிவித்தார். அதனுடன், 2015-ஆம் ஆண்டே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளத் தேதி குறிக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் பல காரணங்களைச் சொல்லி மருத்துவர்கள் காலதாமதம் செய்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகி உயிருக்குப் போராடி வந்த மகளைக் கடந்த ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில், அவரை மருத்துவர்கள் யாரும் முறையாகப் பரிசோதிக்கவில்லை எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ஒருவேளை மருத்துவர்கள் காலம் தாழ்த்தாமல் அப்போதே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தால், தனது மகள் இன்று உயிருடன் இருந்திருப்பார் என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

மேலும், மகளின் இறப்பிற்கு உரிய காரணமும் மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்படவில்லை எனக் கூறிய அவர், பல நேரங்களில் ஆவணங்களைக் காரணம் காட்டி அலைக்கழித்தது மட்டுமின்றி, டிஸ்சார்ஜ் செய்யவும் வற்புறுத்தியதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

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மருத்துவமனை தெரிவிப்பது என்ன?

கடந்த மாதம் இறுதியில் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டபோது, அவரின் உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இதயம் மற்றும் நுரையீரல் ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்வதற்கான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு எண்டோஸ்கோபி செயல்முறை மேற்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அவரின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்ததாக கூறுகிறார்கள். இதுகுறித்து இதய மற்றும் ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை (CTVS) துறையின் தலைவர் மருத்துவர் வி. தேவகௌரு கூறுகையில், செவ்வாய்க்கிழமை விடியற்காலை 2.50 மணிக்கு கடுமையான சோர்வும், மூச்சு விடுவதில் சிரமமும் ஏற்பட்டதாக சிறுமி தெரிவித்ததாகக் கூறுகிறார்.

அதனையடுத்து, மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் சிறுமியின் ஆக்ஸிஜன் அளவு 48 சதவீதமாக குறைந்ததாகவும், உடனடியாக ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். சிறுமியின் உயிரைக் காப்பாற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்ட நிலையிலும், சிகிச்சை பலனின்றி காலை 5.06 மணிக்கு சிறுமி உயிரிழந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக 2018-ஆம் ஆண்டு சிறுமியைப் பரிசோதித்த மூத்த மருத்துவர் கூறுகையில், சிறுமியின் நுரையீரலுக்கு ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய குழாய் வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்ததாகத் தெரிவித்தார். இதன் விளைவாக, வழக்கமான சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வது அதிக ஆபத்து என கருதியதாகவும், அதனால் தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருக்க அறிவுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார்.

நீதி கிடைக்கும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம்

சிறுமியின் இறப்பிற்கு மருத்துவமனையிடமிருந்து உரிய விளக்கம் வரும்வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என சிறுமியின் தந்தை திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

சிறுமியின் உறவினர் பாரத் பரியானி கூறுகையில், சிகிச்சைக்காக 2014-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தான்விவை அழைத்துக்கொண்டு அவரின் தந்தை கோட்டாவில் இருந்து டெல்லிக்கு தொடர்ச்சியாகச் சென்று வந்ததாகவும், சில மாதங்களில் 15 முறை கூட மருத்துவமனைக்கு சென்றதாகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்தார். துணிக்கடையில் வேலை செய்து சம்பாதித்த மொத்த தொகையையும் மகளின் சிகிச்சைக்காகவே அவர் செலவழித்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.

மற்றொரு உறவினர் சுனில் பரியானி கூறுகையில், தான்வியின் இறப்பு குறித்து பிரதமர் இணையதளத்தில் புகார் அளித்திருப்பதாகவும், அதனை அறிந்து, புகாரைத் திரும்பப் பெற இதய அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் சச்சின் தல்வார் வற்புறுத்துவதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மருத்துவர் குழு அமைப்பு

இந்த சூழலில், சிறுமியின் இறப்பு குறித்து விசாரிக்க எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, ஒரு தனி மருத்துவ குழுவை அமைத்துள்ளது. இதுதொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்ட மருத்துவமனை, ஆக்சிஜன் குறைபாட்டினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, இதயத் துடிப்பு நின்றதால் தான்வி இறந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும், இறப்பின் காரணம் குறித்து குழு ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்பித்த பிறகு, இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Last Updated : September 3, 2026 at 2:35 PM IST

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