இவ்வளவு பெரிய பலாப்பழமா? 72 கிலோ எடை - கின்னஸ் சாதனைக்கு பரிந்துரைக்க முடிவு
72 கிலோ எடையுள்ள பலாப்பழத்தை கின்னஸ் சாதனைக்கு பரிந்துரைக்க தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் முடிவெடுத்துள்ளனர்.
Published : July 11, 2026 at 11:47 AM IST
ஹசன் (கர்நாடகா): கர்நாடகாவில் பழங்களுக்கான கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ள 72 கிலோ பலாப்பழத்தை பார்வையாளர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர்.
கர்நாடகா மாநிலம் ஹசன் மாவட்டத்தில் சக்லேஷ்பூர் என்ற இடத்தில் பலாப்பழம் மற்றும் மாம்பழத்திற்கான கண்காட்சி நடைபெற்றது. இங்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஏராளமான பலாப்பழம் மற்றும் மாம்பழ வகைகள் பார்வைக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
அந்த வகையில், ஹெப்பனஹள்ளியில் இருந்து வந்த விவசாயி பிரதாப் குமார் என்பவர், அவரது தோட்டத்தில் விளைந்த 3 பலாப்பழங்களை, இந்த கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தினார்.
அதில், அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில், 72 கிலோ எடையுள்ள மிகப்பெரிய பலாப்பழம் இடம்பெற்றிருந்தது. கண்காட்சிக்கு வந்த பார்வையாளர்கள், கண்களுக்கு விருந்தளித்த அந்த பலாப்பழத்தை, தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகளும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர்.
இதுவரை காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பலாப்பழத்திலேயே, மிகவும் அதிக எடைக்கொண்ட பலாப்பழம் இதுவாக இருக்கலாம் என கருதும் அவர்கள், இதனை கின்னஸ் சாதனைக்கு பரிந்துரைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கின்னஸ் சாதனை படைத்த பலாப்பழம்
கின்னஸ் உலக சாதனைகள் தரவுகளின்படி, அதிக எடைக்கொண்ட பலாப்பழமாக 2024-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் ஃப்ளோரிடாவில் விளைவிக்கப்பட்ட 54.43 எடைக்கொண்ட பலாப்பழம் குறிப்படப்பட்டுள்ளது. அதனை முறியடிக்கும் வகையில் இந்த பலாப்பழம் 72 கிலோ உள்ளதால், கின்னஸ் சாதனையிக்கு சமர்பிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய சக்லேஷ்பூர் தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குநர், ”மாநில தோட்டக்கலைத் துறை தரவுகளின்படி, இதுவரை இவ்வளவு எடைக்கொண்ட பலாப்பழ வகை பதிவாகவில்லை. இதுதான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக எடைக்கொண்ட பலாப்பழமா என்பதை அதிகாரிகள் ஆராந்து வருகிறார்கள். கின்னஸ் சாதனையில் அமெரிக்காவில் விளைந்த 54.43 கிலோ எடைக்கொண்ட பலாப்பழமே மிக அதிக எடைக்கொண்டதாக கருதப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
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மொத்தம் 72 கிலோ எடைக்கொண்ட பலாப்பழத்தின் சொந்தக்காரரான பிரதாப், இந்த பலாப்பழ வகையை அவரின் தந்தை 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹலேபீடு பகுதியில் இருந்து கொண்டுவந்து இங்கு விதைத்ததாகவும், பொதுவாகவே இந்த வகை பலாப்பழம் பெரிய அளவில் வளரக்கூடையவை என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும், ஒவ்வொரு பழமும் சுமார் 60 முதல் 80 கிலோ வரை எடை கொண்டிருக்கும் என்றும், கடந்த ஆண்டு சுமார் 80 கிலோ எடைக்கொண்ட பழம் விளைந்ததாகவும், நாம் ஆச்சரியப்படும் வகையிலான தகவலை கூறினார்.
இந்த வகை பலாப்பழம் மாலநாடு பகுதியை சேர்ந்தவை என்றும், இதனை 'மக்கே' பலாப்பழம் என்று குறிப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அவரின் தோட்டத்தில் ரசயானமின்றி இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் இந்த பலாப்பழத்தை, வெளியில் விற்பது கிடையாது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.