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இந்திய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றார் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்

ராணுவத்தில் இவர் ஆற்றிய வியக்கத்தக்க பணிகளைப் பாராட்டி, நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இவருக்கு நேற்று (ஜூன் 29)  'உத்தம் யுத் சேவா பதக்கம்' வழங்கி கௌரவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதிய தலைமை தளபதி தீரஜ் சேத் (இடது), ஓய்வு பெற்ற தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி (வலது)
புதிய தலைமை தளபதி தீரஜ் சேத் (இடது), ஓய்வு பெற்ற தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி (வலது) (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 5:12 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தலைமை தளபதியாக ஜெனரல் தீரஜ் சேத் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

டெல்லியில் உள்ள ராணுவத் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், இன்றுடன் பணி நிறைவு பெறும் ஜெனரல் உபேந்திர திவிவேதியிடமிருந்து பொறுப்புகளை அவர் முறைப்படி பெற்றுக் கொண்டார்.

எல்லைகளில் உள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு, தற்சார்பு மற்றும் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து மிகச் சிறந்த ராணுவமாக மாறுவதற்கான பாதையை வகுத்துக் கொண்டிருக்கும் 13 லட்சம் வீரர்களைக் கொண்ட இந்திய ராணுவத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஜெனரல் தீரஜ் சேத் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

40 ஆண்டுகளாக ராணுவ சேவை

1986 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் இந்திய ராணுவத்தில் பயணத்தை தொடங்கியவர் தீரஜ் சேத். கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். மேலும், நாட்டின் அனைத்து முக்கிய எல்லைப் பகுதிகளிலும் பணியாற்றிய மிகச் சிறந்த அனுபவத்தை கொண்டவர்.

புனே கடக்வாஸ்லாவில் உள்ள புகழ் பெற்ற தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் (NDA) முன்னாள் மாணவரான இவர், பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸில் உள்ள ராணுவக் கல்லூரியிலும் ராணுவம் தொடர்பான படிப்புகளை முடித்துள்ளார்.

முக்கியப் பொறுப்புகள் மற்றும் பதக்கங்கள்

தனது பணிக் காலத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீரின் எல்லைப் பகுதிப் படைகள், பாலைவனப் பகுதிப் படைப் பிரிவுகள் மற்றும் ராணுவத்தின் அதிவிரைவு தாக்குதல் படைகளில் ஒன்றான 'சுதர்சன் சக்ரா கார்ப்ஸ்' என்ற பிரிவுக்கும் தலைமை தாங்கி அவற்றை சிறப்பாக வழி நடத்திய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் ஜெனரல் தீரஜ் சேத்.

மேலும், இந்திய ராணுவத்தின் தெற்கு மற்றும் தென்மேற்குப் பகுதிகளின் ராணுவ கமாண்டராகவும், ராணுவத் துணைத் தளபதியாகவும் பணியாற்றிய அரிதான பெருமையைப் பெற்றவர்.

ராணுவத்தில் இவர் ஆற்றிய வியக்கத்தக்க பணிகளைப் பாராட்டி, நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இவருக்கு நேற்று (ஜூன் 29) 'உத்தம் யுத் சேவா பதக்கம்' வழங்கி கௌரவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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