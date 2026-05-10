பிரதமர் மோடி செல்லவிருந்த பாதையில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுப்பு; மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது

இந்த விவகாரத்தில் கோரமங்களாவை சேர்ந்த 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபரை கர்நாடகா காவல்துறை கைது செய்து, அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற பேரணி ஒன்றின்போது, ​​பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாஜக தொண்டர்களிடையே உரையாற்றுகிறார் (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 5:43 PM IST

பெங்களூரு: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாகன அணிவகுப்புப் பாதைக்கு அருகில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருவில் உள்ள 'வாழும் கலை' (Art of Living) சர்வதேச மையத்தின் 45 ஆவது ஆண்டு விழா இன்று (மே 10) கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துக் கொண்டார். மேலும், அங்கு புதிதாகக் கட்டப்பட்டு உள்ள தியான மண்டபத்தை அவர் திறந்து வைத்தார்.

இதற்கு முன்னதாக, பெங்களூருவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள கக்கலிபுரா காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ததாகுனி பகுதி அருகே ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. கனகபுரா சாலையில் உள்ள 'ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்' (Art of Living) மையத்திற்குச் செல்லும் பாதையின் அருகே இந்த வெடிப்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டது பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்பாதையில்தான் பிரதமர் மோடி வாகனம் பயணிக்க இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கோரமங்களாவைச் சேர்ந்த 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபரை கர்நாடகா காவல்துறை கைது செய்து, அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இவரே போலீஸுக்கு பிரதமரின் பாதையில் வெடிமருந்து இருப்பதாக மிரட்டல் விடுத்தவர்.

பிரதமர் மோடியின் வருகைக்குச் சில மணி நேரங்களுக்கு முன் போலீஸைத் தொடர்புகொண்ட அவர், எச்ஏஎல் (HAL) மற்றும் 'ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்' மையம் செல்லும் வழியில் குண்டு வைத்திருப்பதாக தகவல் கொடுத்து, அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளார். இதை அடுத்து உடனடியாக அந்த நபர் இருக்கும் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்த காவல்துறையினர், அவர் குறிப்பிட்ட இரண்டு இடங்களிலும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

இதில், ​எச்ஏஎல் பகுதியில் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. அதேநேரத்தில், கக்கலிபுரா பகுதியில் உள்ள ததாகுனி அருகே, சாலையிலிருந்து சுமார் 40 முதல் 50 மீட்டர் தொலைவில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் சில கண்டெடுக்கப்பட்டன. உடனடியாக அந்த வெடிபொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டதுடன், 'நாசவேலை தடுப்புச் சோதனை' (ASC) குழுவைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் தீவிர சோதனையை மேற்கொண்டனர்.

இதன் அடிப்படையிலேயே மிரட்டல் கொடுத்த மர்ம நபரை காவல்துறை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்த நாச வேலைக்கு பின்னால் வேறு யாரேனும் தொடர்பில் உள்ளார்களா என்பது குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இச்சம்பவம் குறித்து கர்நாடகா மத்திய மண்டலக் காவல்துறைத் துணைத் தலைவர் (DIG) எஸ். கிரிஷ் கூறியதாவது, "ததாகுனி அருகே ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று காலையில் கோரமங்களா காவல்துறையைத் தொடர்புகொண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார். ஜெலட்டின் குச்சிகளை அங்கு வைத்த சம்பவத்தில் வேறு யாரேனும் தொடர்பில் உள்ளார்கள் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

