மருமகள்களையும் அரசு அதிகாரிகளாக்கி அழகு பார்க்கும் கிராமம்| 10 ஆண்டுகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டது எப்படி?
வறுமையிலிருந்து தப்பிக்க, கல்வி மற்றும் நிலையான அரசு வேலை மட்டுமே ஒரே வழி என்பதை உணர்ந்த பெண்கள், இரவு பகலாக குழுக்களாக அமர்ந்து படித்து இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
Published : August 7, 2026 at 9:01 AM IST
கயா: பீகார் மாநிலத்தின் கயா மாவட்டத்தில், ஆம்ஸ் ஊராட்சி அருகே உள்ளது நீமா கிராமம். ஒரு காலத்தில் நக்ஸலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் நிறைந்த, வன்முறையும் பயமும் சூழ்ந்த பகுதியாக இருந்த இந்த கிராமம், இன்று இந்தியாவின் கல்வி மற்றும் பெண் சுயசார்புக்கான மிகச் சிறந்த உதாரணமாக மாறியுள்ளது. இன்று இந்த கிராமத்தில் மட்டும் 30-க்கும் மேற்பட்ட இளம்பெண்கள் பல்வேறு அரசு பதவிகளில் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.
நீமா கிராமத்து பெண்கள் இந்த நிலையை அடைந்தது எளிதாக இருக்கவில்லை. இவர்களின் குடும்பப் பின்னணி மிகவும் சாதாரணமானது. சில பெண்களின் தந்தைகள் அன்றாடக் கூலித் தொழிலாளர்களாகவும், சில பெண்களின் கணவர்கள் எளிய விவசாயிகளாகவும் இன்னும் வேலை செய்து வருகின்றனர். ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு வரை, இந்த கிராமத்து பெண்கள் வீட்டின் நான்கு சுவர்களுக்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடந்த அவலம் தான் நீடித்தது.
இந்த மாற்றம் எப்படி சாத்தியமானது?
இந்த மாற்றத்திற்கான மிக முக்கியக் காரணியாக அமைந்தது பீகார் அரசு கொண்டு வந்த பெண்களுக்கான 35% இடஒதுக்கீடு என்று கிராம மக்களே கூறுகின்றனர். இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொண்ட இக்கிராமத்துப் பெண்கள், அரசுத் தேர்வுகளுக்கு தீவிரமாகப் படிக்கத் தொடங்கினர். இதன் விளைவாக, பல பெண்கள் பீகார் காவல் துறையில் காவலர்களாகவும், பாதுகாப்புப் பணியாளர்களாகவும், ஆசிரியர்களாகவும் தேர்வாகியுள்ளனர்.
பொதுவாகப் பெண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே கல்வி கொடுக்கும் கிராமங்களுக்கு மத்தியில், நீமா கிராம மக்கள் ஒரு படி மேலே சென்று இந்த கிராமத்திற்கு திருமணமாகி வரும் மருமகள்களையும் தங்களின் சொந்த மகள்களை போல கருதி, அவர்களை தொடர்ந்து படிக்க வைத்து, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு அனுப்ப கணவர்களும், மாமனார்களும் முழு ஆதரவு வழங்கி வருகின்றனர்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தக் கிராமத்தில் முதலில் ஒரு சில பெண்கள் விடாமுயற்சியுடன் படித்து அரசு வேலைக்குச் சென்றனர். கூலித் தொழிலாளியின் மகள் அரசு அதிகாரி ஆனதை கண்ட மற்ற பெற்றோர்களும் தங்களின் பெண் பிள்ளைகளை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பி படிக்க வைத்தனர். ஒரு பெண்ணின் வெற்றி, ஒட்டுமொத்த கிராமத்துப் பெண்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக மாறியது.
இந்த பகுதியில் நக்ஸல் ஆதிக்கம் குறைந்ததை தொடர்ந்து, சாலை வசதிகளும், கல்விக்கூடங்களும் வரத் தொடங்கின. தலைமுறை தலைமுறையாக தங்களை வாட்டி வதைக்கும் வறுமையிலிருந்து தப்பிக்க, கல்வி மற்றும் நிலையான அரசு வேலை மட்டுமே ஒரே வழி என்பதை உணர்ந்த பெண்கள், இரவு பகலாக குழுக்களாக அமர்ந்து படித்து இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
வறுமையும் நக்ஸல் அச்சுறுத்தலும் ஒரு மனிதனின் கனவுகளை முடக்கிவிட முடியாது என்பதை நீமா கிராமத்துப் பெண்கள் உலகிற்கு நிரூபித்துள்ளனர். பெண்களுக்கு வாய்ப்பளித்தால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் கண்ணாடியாக மாறுவார்கள் என்பதற்கு நீமா கிராமத்தின் இந்த 10 ஆண்டு கால பயணம் ஒரு மிகச் சிறந்த சான்றாகும்.