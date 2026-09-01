ETV Bharat / bharat

மௌன மொழியில் மலர்ந்த கலைவண்ணம்| மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் சுற்றுச்சூழல் நட்பு' விநாயகர் சிலைகள்

சிலைகளுக்கு வண்ணம் தீட்ட ரசாயனக் கலவைகளைத் தவிர்த்து, இயற்கைச் சாயங்கள் மற்றும் மூலிகை வண்ணங்களை மட்டுமே உபயோகித்துள்ளனர்.

விநாயகர் சிலையை உருவாக்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள்
விநாயகர் சிலையை உருவாக்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புவனேஸ்வர்: உடல் குறைபாடு என்பது சாதனைக்கு ஒருபோதும் தடையில்லை என்பதை ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் தங்களது அசாத்திய கலைத்திறன் மூலம் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், ஒடிசா தலைநகர் புவனேஸ்வரில் உள்ள பிபின் பிஹாரி அரசு சிறப்பு மாணவர்களின் செயல் அந்த பகுதியில் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இங்கு பயிலும் காது கேளாத மற்றும் வாய் பேச இயலாத மாணவ, மாணவிகள் இணைந்து, அழகான சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காத களிமண் விநாயகர் சிலைகளை உருவாக்கி வருகின்றனர்.

தங்களது எண்ணங்களை வார்த்தைகளால் பேச முடியாத மற்றும் கேட்க முடியாத இந்த குழந்தைகள், தங்களது அசாத்திய கற்பனைத் திறனை களிமண்ணில் சிலைகளாக வடித்தெடுத்து வருகின்றனர்.

இது தொடர்பாக மாணவி தீபா பெஹேரா கூறுகையில், "நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து விநாயகர் சிலைகளை செய்கிறோம், அது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. நாங்கள் எப்போதும் எங்கள் திறமையை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும், நாங்கள் விநாயகர் அல்லது சரஸ்வதி சிலைகளை இது போல் செய்கிறோம். அவற்றை எங்கள் கைகளால் செய்வது எங்களுக்கு மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது” என்றார்.

மற்றொரு மாணவியான அனிதா சாஹு, "நாங்கள் சிலைகளை செய்ய சுற்றுச் சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காத களிமண், வைக்கோல் மற்றும் மண்ணை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறோம். சிலைகளை செய்யும் போது எங்கள் ஆசிரியர்களும் எங்களுக்கு உதவுகிறார்கள். சந்தையில் சிலை வாங்குவதை விட, நாங்களே ஒரு சிலையைச் செய்யும் போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறோம்” என்றார்.

இது தொடர்பாக ஆசிரியை கபேரி ஜெனா கூறுகையில், "நாங்கள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டினாலும், அவர்களே எந்த மாதிரி விநாயகர் செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்கிறார்கள். இதற்காக அவர்கள் இணையத்தில் பயன்படுத்தி தங்களுக்கு பிடித்த விநாயகரின் மாதிரிகளை தேர்வு செய்கிறார்கள். வகுப்புகள் முடிந்த பிறகோ அல்லது ஓய்வு நேரம் கிடைக்கும் போதோ அவர்கள் சிலைகளைச் செய்து வருகிறார்கள்" என்றார்.

இந்த சிறப்புப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் டூ வரை சுமார் 150 பேர் படிக்கின்றனர். எட்டாம், ஒன்பதாம் மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் சிலை செய்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக தலைமை ஆசிரியை பத்மாலயா ரே கூறினார். இருப்பினும், இதில் பங்கேற்க விரும்பும் எந்தக் குழந்தையும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பள்ளியின் விநாயகர் சதூர்த்தி அன்று இந்தச் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்தப்படும்.

களிமண்ணைப் பிசைவது முதல், அதற்குத் தகுந்த வடிவம் கொடுத்து, விநாயகரின் கண்கள், ஆபரணங்கள், தும்பிக்கை மற்றும் வாகனமான மூஷிகம் வரை மிக நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளைத் தங்களது பிஞ்சு விரல்களால் இந்த மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்கள் செய்து வருகின்றனர்.

அதிநவீன தொழில்நுட்ப உலகிலும், இயற்கையோடு இணைந்த ஒரு மாசற்ற பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும் என்ற இவர்களது உன்னத நோக்கம் காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தற்போது சந்தைகளில் விற்கப்படும் பெரும்பாலான விநாயகர் சிலைகள் 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' மற்றும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ரசாயனப் பூச்சுகளால் செய்யப்படுவதால், அவை நீர்நிலைகளில் கரையும் போது கடுமையான நீர் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனைத் தடுக்கும் நோக்கில், இந்த குழந்தைகள் நீர்நிலைகளில் எளிதில் கரையக்கூடிய இயற்கையான களிமண்ணை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

மேலும், சிலைகளுக்கு வண்ணம் தீட்ட ரசாயனக் கலவைகளைத் தவிர்த்து, இயற்கைச் சாயங்கள் மற்றும் மூலிகை வண்ணங்களை மட்டுமே உபயோகித்துள்ளனர்.

தங்களது மௌன மொழியால் இந்தச் சமூகத்திற்கு மாசற்ற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஊட்ட முயற்சிக்கும் இந்த சிறுவர்களின் முயற்சிக்கு, நாடு முழுவதிலும் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

TAGGED:

GANESH PUJA 2026
BHUBANESWAR GANESH IDOLS
BIPIN BIHARI GOVERNMENT SCHOOL
ECOFRIENDLY GANESH IDOLS
HEARING IMPAIRED STUDENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.