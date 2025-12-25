ETV Bharat / bharat

விண்வெளி பயணத்துக்கு உடல் வலிமையை விட மனவலிமையே முக்கியம் - ககன்யான் வீரர் பி.பி. நாயர்

போர் விமானங்களில் பணியாற்றிய நீண்டகால அனுபவமே, ககன்யான் திட்டத்தில் எனக்கு கைகொடுக்கிறது என விண்வெளி வீரர் பி.பி. நாயர் தெரிவித்தார்.

ககன்யான் விண்வெளி வீரர் பி.பி. நாயர்
ககன்யான் விண்வெளி வீரர் பி.பி. நாயர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 25, 2025 at 6:13 PM IST

புதுடெல்லி: மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் 'ககன்யான்' திட்டத்தை இஸ்ரோ நிறைவேற்றும் நாளினை, ஒட்டுமொத்த நாடே எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

விண்வெளியின் புவி சுற்றுவட்ட பாதையில் மனிதர்களுடன் சென்ற விண்கலத்தை நிலைநிறுத்தி, மீண்டும் அதை பூமிக்கு கொண்டு வருவதே 'ககன்யான்' திட்டத்தின் சிறப்பம்சம். வரும் 2027ஆம் ஆண்டு செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்த திட்டத்தின் கீழ், விண்வெளிக்கு செல்ல 4 வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர்தான், கேப்டன் பிரசாந்த் பாலகிருஷ்ணன் நாயர்.

1998ஆம் ஆண்டு விமானப்படையில் சேர்ந்த பிரசாந்த் பாலகிருஷ்ண நாயர், மிக் 21 உள்ளிட்ட பல போர் விமானங்களில் பைலட்டாக பணிபுரிந்தவர். இஸ்ரோவின் கடுமையான உடல் மற்றும் மன ரீதியான பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு, பாலகிருஷ்ணன் நாயர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ககன்யான் திட்டத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

விண்வெளிக்கு செல்வதற்கான பல்வேறு கட்ட பயிற்சிகளில் இன்றளவும் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத் சார்பில் அவரை சந்தித்து பேட்டி கண்டோம். அதை இங்கு பார்க்கலாம்.

கேள்வி: விண்வெளிக்கு நீங்கள் நுழைந்ததும், எது மிக கடினமான விஷயமாக இருக்கும் என நினைக்கிறீர்கள்?

பி.பி. நாயர்: விண்வெளியில் மிதந்து செல்வதையும், புவி ஈர்ப்பு விசை இல்லாத நிலையை சமாளிப்பதையுமே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். இதற்கு உடல் ரீதியான வலிமையை காட்டிலும், மன ரீதியான வலிமையே அவசியம்.

கேள்வி: 'ககன்யான்' திட்டத்தை பொறுத்தவரை, விண்வெளி வீரர்களின் பாதுகாப்பை பற்றித்தான் திரும்ப திரும்ப இஸ்ரோ வலியுறுத்துகிறது. நீங்கள் என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறீர்கள்?

பி.பி. நாயர்: பாதுகாப்பு பயிற்சி என்பது ஒரு தொடர் நடவடிக்கைதான். குறிப்பிட்டு எதையும் இப்போது என்னால் சொல்ல முடியாது. இஸ்ரோ தலைவரும் எங்கள் பாதுகாப்புக்குதான் முன்னுரிமை கொடுக்கிறார். தத்துவ ரீதியான பயிற்சியும் இதில் முக்கியம்.

கேள்வி: போர் விமானங்களில் பயிற்சி பெற்றவர் நீங்கள், அது ககன்யான் திட்டத்திற்கு எந்த வகையில் உங்களுக்கு உதவுகிறது?

பி.பி. நாயர்: நிச்சயமாக, அந்த அனுபவம்தான் எனக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. நீண்டகாலமாக விமானங்களை கையாண்ட அனுபவம் கொண்ட நபர்களால் மட்டுமே, ஒரு விண்கலத்தை எளிதாக கையாள முடியும். அந்த வகையில், போர் விமான அனுபவம் எனக்கு பெரிதும் கைகொடுக்கிறது.

கேள்வி: விண்வெளியில் இருக்கும் காலக்கட்டத்தில் தசை இழப்பும் (Muslce Loss), சத்துக் குறைபாடும் ஏற்படும் என சொல்லப்படுகிறது. இதனை சமாளிக்க எப்படி உங்களை தயார்படுத்துகிறீர்கள்?

பி.பி. நாயர்: எல்லாவற்றையும் கையாள எங்களிடம் திட்டம் உள்ளது. உடலளவிலும், மனதளவிலும் நாங்கள் தயாராகிக் கொண்டு வருகிறோம். ககன்யான் திட்டத்தின் முந்தைய நாள் வரை எங்கள் உடல்நிலை கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும்.

கேள்வி: விண்வெளி வீரர்களாக வர விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது என்ன?

பி.பி. நாயர்: பாரதம் என்ற நமது ஒப்பற்ற நாட்டின் மீதான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும், நாம் செய்யும் நல்ல விஷயங்களும் மட்டுமே போதுமானது. இதுதான், ஒரு விண்வெளி வீரரின் மனநிலையாக இருக்க வேண்டும். இதனை நமது இளைஞர்களிடம் நாம் உருவாக்க வேண்டும்.

