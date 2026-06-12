அகமதாபாத் விமான விபத்து முதலமாண்டு நிறைவு: தந்தைக்கு அஞ்சலி செலுத்திய விஜய் ரூபானி மகன்
பெரிய விபத்துகள் நிகழும்போது பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய வேண்டி இருக்கும். விரிவான விசாரணை நடத்துவதற்கு நேரம் எடுக்கும் என்று விஜய் ரூபானி மகன் ரிஷப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 3:12 PM IST
அகமதாபாத்: விமான விபத்தில் உயிரிழந்த குஜராத் முன்னாள் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானிக்கு அவரது மகன் ரிஷப் முதலாமாண்டு நினைவஞ்சலி செலுத்தினார்.
கடந்த ஆண்டு இதே தேதியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. அகமதாபாத் சர்தார் வல்லபாய் படேல் சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா ஏ171 போயிங் டிரீம் லைனர் 787 ரக விமானம் கிளம்பிய 3 நிமிடங்களிலேயே விபத்துக்குள்ளானது.
விமானத்தில் 242 பேர் பயணித்த நிலையில், 241 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விமானத்தில் 11ஏ இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பயணி மட்டும் அவசர கால கதவின் வழியாக வெளியேறி உயிர் தப்பினார். இந்த விபத்தில் மொத்தம் 278 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், உடல்களை அடையாளம் காண டி.என்.ஏ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு, குடும்பத்தினரிடம் உடல்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இந்த விமான விபத்து குறித்து புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் அகமதாபாத் போலீசார் இணைந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நாட்டையே உலுக்கிய இந்த விமான விபத்துக்கு என்ஜின்களுக்கான எரிபொருள் விநியோகம் தடைபட்டதே காரணம் என்று முதற்கட்ட விசாரணை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்த தொடர் விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.
விபத்து நடந்து இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், உயிரிழந்தவர்களுக்கு அவர்களது குடும்பத்தினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் குஜராத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானியும் ஒருவர். அவருக்கு இன்று அவரது மகன் ரிஷப், தங்களது பாரம்பரிய முறைப்படி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தனது தந்தையின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்தி மக்களிடையே நேர்மறை எண்ணங்களை பரப்ப தங்களது குடும்பம் தொடர்ந்து உழைக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன் கொள்கைகளுக்கு இணையான தனது தந்தையின் கொள்கைகளை சமூகத்திற்கு அளிக்க விஜய் ரூபானி நினைவு அறக்கட்டளை மற்றும் விஜய் ரூபானி நிறுவனம் ஆகியவை தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும், இளைஞர்கள், பெண்கள், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சமூக சேவையில் கவனம் செலுத்தும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
மேலும் விபத்து நடந்து ஒரு வருடமாகியும் இறுதி விசாரணை அறிக்கை வெளியாகாத நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் பொறுமை காக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “பெரிய விபத்துகள் நிகழும்போது பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய வேண்டி இருக்கும். விரிவான விசாரணை நடத்துவதற்கு நேரம் ஆகும். இருப்பினும் இறுதியில் சரியான முடிவு கிடைக்கும்” என்றார்.
இழப்பீடு தொகையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு எந்தவொரு சட்ட வழக்கும் தொடரக்கூடாது என்று ஏர் இந்தியா விமானம் விதித்திருக்கும் நிபந்தனையை ரத்து செய்யுமாறு விஜய் ரூபானியின் மகள் ராதிகா பென், அந்த நிறுவனத்திற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியது பேசுபொருளானது. இது தங்களது தனிப்பட்ட விஷயம் என்றும், அதுகுறித்து பொதுவெளியில் விவாதிக்க வேண்டாம் என்றும் ரிஷப் கேட்டுக்கொண்டார்.