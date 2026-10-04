ஸ்கூல் பையை தூக்கும் வயதில் 'பிசினஸ் சாம்ராஜ்யம்' - லண்டன், துபாய் வரை கலக்கும் திருச்சூர் சிறுமிகள்
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற யுனிவர்சல் ரெக்கார்ட் ஃபோரத்தின் 'இளம் தொழில் முனைவோர்' விருதை அப்போதைய அமைச்சர் பி.கே.குஞ்ஞாலிக்குட்டி இவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்தார்.
Published : October 4, 2026 at 9:00 AM IST
திருச்சூர்: வகுப்பறை பாடப் புத்தகங்களையும், பள்ளி பைகளையும் சுமக்கும் சிறிய வயதிலேயே, கேரளத்தின் திருச்சூரை சேர்ந்த இரண்டு சிறுமிகள் தங்களின் அசாதாரண திறமையால் 'ஏஸ்தடிக்' என்ற பெயரில் அழகு சாதன பிராண்ட் ஒன்றை உருவாக்கி, லண்டன் மற்றும் துபாய் வரை வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்து அசத்தி வருகின்றனர்.
கேரளம் திருச்சூர் அருகே உள்ள பெரமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் ஷாரி மற்றும் பிஜிஸ் தம்பதி. இவர்களின் குழந்தைகள் தான் கனிஷ்கா மற்றும் ஏகன்ஷ்கா. இவர்களில் அக்கா கனிஷ்கா 8-ஆம் வகுப்பும், தங்கை ஏகன்ஷ்கா 3-ஆம் வகுப்பும் படித்து வருகின்றனர்.
வழக்கமான பள்ளிப் பாடங்கள், வீட்டுப் பாடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே தங்களுக்கு கிடைத்த ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் மாற்ற நினைத்த இந்த சகோதரிகள், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'ஏஸ்தடிக்' (Aesthetic) என்ற பெயரில் இயற்கை முறை அழகு சாதனப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் களமிறங்கினர்.
இந்தச் சிறுமிகள் தங்களின் பிராண்டின் கீழ் சந்தைப்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களையும் முற்றிலும் ராசாயனம் இல்லாத இயற்கை முறையில் வீட்டிலேயே தயாரிக்கின்றனர். இவர்கள், உதடுகளை பாதுகாக்கும் பல்வேறு இயற்கை நறுமணங்கள் கொண்ட லிப் பாம்களை தயாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், திரவ வடிவில் இல்லாமல், கிரீம் வடிவில் எளிதாக எடுத்து செல்லக் கூடிய பிரத்யேக நறுமணப் பொருட்களையும் தயாரித்து அசத்தி வருகின்றனர். இது மட்டுமல்லாமல், தோலுக்கு எந்தவித பக்கவிளைவுகளையும் தராத மூலிகை குளியல் சோப்புகளையும் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் உள்ளூர் அளவில் மிகச் சிறியதாக தொடங்கிய இவர்களின் இந்த தயாரிப்புகள், தரம், நறுமணம் மற்றும் பேக்கிங் உத்திகளால் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக தொடங்கின.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய சிறுமி கனிஷ்கா, 'எங்கள் லிப் பாம்கள் காபி, ஸ்ட்ராபெர்ரி, பீட்ரூட் மற்றும் பட்டர்ஸ்காட்ச் போன்ற சுவைகளில் கிடைக்கின்றன. துபாய் மற்றும் இங்கிலாந்தில் எங்களுக்கு சிறந்த வாடிக்கையாளர் தளம் உள்ளது. மேலும் இதுவரை 10,000-க்கும் மேற்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்துள்ளோம்' என்று கூறி நம்மை வியப்படைய வைத்தார்.
இது தொடர்பாக மேலும் பேசிய அவர், 'எனது தங்கை ஏகன்ஷ்காவுக்கு 6 வயதாக இருந்த போது, ஒரு விபத்தில் சிக்கினார். இதில் அவர் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இந்த சமயத்தில், எனது தங்கையை உற்சாகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வைத்திருக்க விரும்பிய போது எனக்கு தோன்றியது தான் திட வாசனைத் திரவியங்கள் தயாரிப்பு. இணையவழியில் வாசனைத் திரவியத் தயாரிப்புப் படிப்பை முடித்த பிறகு நாங்கள் இதில் களமிறங்கினோம்' என்றார்.
கேரளத்தின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தொடங்கிய இவர்களின் வணிகம் தற்போது எல்லைகளை கடந்து விரிவடைந்துள்ளது. இவர்களின் தயாரிப்புகளுக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி, துபாய் மற்றும் லண்டன் போன்ற சர்வதேச நகரங்களில் இருந்தும் டன் கணக்கில் ஆர்டர்கள் குவிகின்றன.
பள்ளி நேரம் போக மீதமுள்ள நேரத்தில் தங்களின் பெற்றோரின் உதவியுடன் இவ்வளவு பெரிய உலகளாவிய ஆர்டர்களை இந்தச் சிறுமிகள் தொய்வில்லாமல் கையாண்டு வருவது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக பேசிய சிறுமிகளின் தந்தை ஷாரி, 'அண்டை வீட்டார்களும், நண்பர்களும் எனது மகள்கள் தயாரித்த வாசனைத் திரவியங்களையும் லிப் பாம்களையும் வாங்கத் தொடங்கினர். இதனால், ஏன் இதை ஒரு தொழிலாக மாற்றக்கூடாது? என்ற சிந்தனை எங்களுக்கு ஏற்பட்டது' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய சிறுமி ஏகன்ஷ்கா, 'நான் எங்களது தயாரிப்பை பள்ளிக்கு எடுத்துச் செல்வேன். அடிக்கடி நண்பர்களுக்கும் தேவைப்படுபவர்களுக்கும் கொடுக்கிறேன். எங்களது ஸ்ட்ராபெர்ரி சுவையுள்ள லிப் பாம்களை எனது நண்பர்கள் வாங்கிச் செல்வார்கள்' என மழலை மொழி மாறாமல் கூறினார்.
சிறுமிகளின் இந்த அசாத்திய உழைப்பையும், புதுமையான தொழில் முனைவோர் சிந்தனையையும் பாராட்டி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற யுனிவர்சல் ரெக்கார்ட் ஃபோரத்தின் (URF) 'இளம் தொழில்முனைவோர்' விருதை அப்போதைய தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் பி.கே.குஞ்ஞாலிக்குட்டி இவர்களுக்கு வழங்கிக் கௌரவித்தார்.
பெரிய நிறுவனங்களே உலகளாவிய சந்தையைக் கைப்பற்றத் திணறும் வேளையில், பள்ளிப் பருவத்திலேயே சர்வதேச பிராண்டாக உருவெடுத்துள்ள திருச்சூர் சகோதரிகள் கனிஷ்கா மற்றும் ஏகன்ஷ்கா, இந்தியாவின் இளம் தலைமுறைக்கு மிகச் சிறந்த முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கின்றனர் என்றால் மிகையல்ல.