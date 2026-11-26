கலைக்கு ஏது எல்லை? 'சாவ்' முகமூடிக்காக இத்தாலியில் இருந்து மேற்கு வங்கத்திற்கு வந்த பெண்
சாவ் நடனம் மற்றும் நாடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த முகமூடிகளின் வரலாற்றுப் பின்னணியையும் என்ரிகா ஆய்வு செய்து வருகிறார்.
Published : November 26, 2026 at 7:59 AM IST
புருலியா (மேற்கு வங்கம்): கைவினை கலைஞர்களால் உருவாக்கப்படும் மேற்கு வங்கத்தின் பாரம்பரிய 'சாவ்' முகமூடிகளின் உயிரோட்டமான முகபாவனைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட 35 வயதான இத்தாலியப் பெண், அக்கலையை கற்றுக் கொள்வதற்காக ஆயிரக்கணக்கான கிலோ மீட்டர்கள் பயணித்து மேற்கு வங்கத்தின் புருலியா மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளார்.
சாவ் முகமூடி என்றால் என்ன?
மேற்கு வங்கத்தின் புருலியா மாவட்டத்தின் அடையாளமான 'சாவ்' முகமூடிகள், யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய 'சாவ்' நடனத்தில் அணியப்படும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற கலைப் பொருளாகும். சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாக்முண்டி மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் புராணக் கதாபாத்திரங்களை வெளிப்படுத்த உருவாக்கப்பட்டது. ஆற்றுக் களிமண், காகிதக் கூழ், துணி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களை கொண்டு கைகளாலேயே இவை செய்யப்படுகின்றன.
நடனக் கலைஞர்கள் எளிதாக ஆடுவதற்கு ஏற்ப மிகக் குறைந்த எடையுடனும், கண்கள் மற்றும் புருவங்கள் வழியே உயிரோட்டமான முகபாவனைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்படுவது இதன் சிறப்பாகும்.
தினமும் 6 மணி நேரம் தீவிரப் பயிற்சி
தொழில்முறையில் சுற்றுலா வழிகாட்டியான என்ரிகா, கடந்த நவம்பர் 18-ஆம் தேதி புருலியா மாவட்டத்தின் பாக்முண்டி வட்டாரத்தில் உள்ள சரிதா என்ற கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். தற்போது அங்குள்ள பிரபல முகமூடி தயாரிப்புக் கலைஞர் பீம் சூத்ரதர் என்பவரிடம், தினமும் 6 மணி நேரம் செலவிட்டு இந்தப் பாரம்பரியக் கலையை நுணுக்கமாகக் கற்று வருகிறார்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய என்ரிகா, "இணையத்தில் இந்திய நாட்டுப்புறக் கலைகள் குறித்து ஆராய்ந்தேன். அப்போது, புருலியா சாவ் முகமூடிகள் பற்றி தெரிந்து கொண்டேன். மேலும், அந்த முகமூடிகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் என்னை வெகுவாகக் கவர்ந்தன. இதையடுத்து, இங்குள்ள கலைஞர்களிடம் பயிற்சி பெற நேரடியாக வந்து விட்டேன்" என்றார்.
களிமண், காகிதம் மற்றும் துணி ஆகியவற்றைக் கலப்பது முதல், முகமூடிகளுக்கு பல அடுக்குகளில் வண்ணம் தீட்டுவது மற்றும் குறிப்பிட்ட முகபாவனைகளைத் துல்லியமாக கொண்டு வருவது வரை அனைத்துத் தொழில்நுட்பங்களையும் என்ரிகா ஆர்வத்துடன் கற்று வருகிறார். மேலும், சாவ் நடனம் மற்றும் நாடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த முகமூடிகளின் வரலாற்றுப் பின்னணியையும் அவர் ஆராய்ந்து வருகிறார்.
இது குறித்து கைவினை கலைஞர் பீம் சூத்ரதர் கூறுகையில், "என்ரிகா முதலில் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது, முகமூடி வாங்குவதற்காக தான் அழைக்கிறார் என நினைத்தேன். ஆனால், இத்தாலியில் இருந்து நேரில் வந்து இக்கலையைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை அறிந்து வியந்தேன்" என்றார்.
உள்ளூர் விடுதியில் தங்கியிருக்கும் என்ரிகா, வேலைக்கு வசதியாக இருக்கும் நாட்களில் பீம் சூத்ரதரின் வீட்டிலேயே தங்கி, அவரது குடும்பத்தினருடன் நெருக்கமான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.
இந்தியக் கலைகள் மீதான ஈர்ப்பு
12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன்முறையாக இந்தியாவுக்கு வந்த என்ரிகா, இதுவரை தமிழ்நாடு, கேரளா, ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம், அசாம், தெலங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களின் கலை மற்றும் கலாச்சாரங்களை அறிந்து வைத்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய என்ரிகா, "புருலியா சாவ் முகமூடிகளின் தனித்துவமான கைவண்ணமும் முகபாவனைகளும் என்னை மிகவும் கவர்ந்துவிட்டன. இத்தாலி திரும்பியதும், நான் கற்றுக் கொண்ட கலை நுணுக்கங்களை எனது சொந்தக் கலைப் படைப்புகளில் பயன்படுத்தவும், புருலியா முகமூடிகளை இத்தாலிக்கு எடுத்துச் சென்று அங்குள்ள மக்களிடம் காட்சிப்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளேன்" என அவர் கூறினார்.
சர்வதேச அங்கீகாரம்
மேலும், புருலியா சாவ் பாரம்பரிய ஆய்வாளர் உத்பல் குமார் தாஸ் கூறுகையில், "வெளிநாட்டவர் ஒருவர் சரிதா கிராமத்திற்கு நேரில் வந்து இந்த கலையைப் பயில்வது, நமது பாரம்பரியக் கலைக்குச் சர்வதேச அளவில் அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெரிதும் உதவும்" என பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.