கேரளத்தில் பிறந்த தமிழ் பெண் இன்று அமெரிக்காவில் மேயர் - நித்யா ராமனின் வெற்றியை கொண்டாடும் உறவினர்கள்
தமிழ் வழி குடும்ப பின்னணி கொண்ட காரணத்தினால், நித்யா ராமனுக்கு நன்கு தமிழ் பேசவும், எழுதவும் தெரியும் என அவரின் உறவினர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 9:07 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளம் மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள குமாரபுரம் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் நேற்று அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகளை ஆரவாரத்துடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். தேர்தல் நடப்பதோ அமெரிக்காவில், இதற்கு எதற்கு குமாரபுரம் பகுதி மக்கள் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள் என நீங்கள் யோசிக்கலாம்.
அதற்குக் காரணம் நித்யா ராமன். கேரளத்தில் பிறந்து தனது 5 வயதில் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற இவர், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸின் மேயர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, இன்று உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளார். இதன் மூலம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் முதல் இந்திய வம்சாவளி மேயர் என்ற பெருமையும் இவர் பெற்றுள்ளார்.
குமாரபுரம் பகுதியில் உள்ள பேங்கர்ஸ் காலனியில் ’மாயா’ என பெயரிடப்பட்ட வீட்டில் நித்யா ராமனின் தந்தையின் சகோதரி வனஜா சங்கர், அவரின் கணவர் சங்கரநாராயணனுடன் வசித்து வருகிறார். தேர்தல் முடிவுகளை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த அவர், நித்யா ராமன் வரலாற்று வெற்றி பெற்றதையறிந்து பெருமைகொண்டார்.
5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நித்யா ராமன், தனது வீட்டிற்கு வந்ததை நினைவுகூர்ந்த அவர், அவரின் இமாலய சாதனையை நினைத்து பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்டார்.
இது குறித்து ஈடிவி பார்த் ஊடகத்திடம் பேசிய வனஜா சங்கர், “5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நித்யா அவரின் கணவர் வாலி சந்திரசேகரன் மற்றும் அவர்களின் கர்ணன் மற்றும் காவேரி என்ற இரட்டை குழந்தைகளுடன் இங்கு வந்திருந்தனர். அப்போது சிறிது நாட்கள் இங்கு தங்கிவிட்டுச் சென்றனர். அந்த தருணம் எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளித்தது” என்றார்.
கேரளாவில் பிறந்த நித்யா ராமன்
இன்று வரலாறு படைத்திருக்கும் நித்யா ராமனின் குழந்தைப் பருவம் கேரளாவில் இருந்தே தொடங்கியது. நித்யாவில் உறவினர் அளித்த தகவலின்படி, 1981 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 28 ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் தமிழ் வழி குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர்.
ஸ்ரீபத்மநாபஸ்வாமி கோயில் மேற்கு வாசல் நோக்கியுள்ள ராமசுவாமி கோயில் அருகே அக்கிரஹாத்தில் இவர்களின் பாரம்பரிய வீடு அமைந்துள்ளது. நித்யாவின் தாத்தா அப்பகுதியில் தபால்காரராக பணியாற்றியவர்.
அதே நேரம், அவரின் தந்தை ’கெல்ட்ரான்’ என்ற நிறுவனத்தில் பணி செய்து வந்தார். அதன் பின்னர் சிறிது காலம் திருச்சூரில் இவரின் குடும்பத்தினர் வசித்தனர். அங்குள்ள பாரதிய வித்யா பவன் நாதனநிகேதன் பள்ளியில் தான் தன்னுடைய முதல் பள்ளிப் படிப்பை நித்யா தொடங்கினார்.
அமெரிக்காவில் நித்யா
நித்யாவின் தந்தைக்கு சென்னை ஐஐடியில் மேற்படிப்பு படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்க, அதன் தொடர்ச்சியாக அமெரிக்காவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகருக்கு படிக்கச் சென்றார். அவர் அங்கு சென்ற ஒரு வருடத்தில் வங்கி வேலையில் இருந்த நித்யாவின் தாயார் சுதா, 5 வயதாக இருந்த நித்யாவுடன் அமெரிக்காவுக்கு சென்றார். இப்படிதான் முதன்முறையாக நித்யா, அமெரிக்காவில் கால் பதித்தார்.
நித்யாவுக்கு 6 வயது இருக்கும் போது, அவரின் தந்தைக்கு அங்கேயே ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்குத் தலைமை அதிகாரியாக பொறுப்பேற்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக அமெரிக்காவிலேயே நித்யாவின் குடும்பம் நிரந்தரமாகத் தங்கியது.
22 வயதில் அமெரிக்கக் குடியுரிமையைப் பெற்ற அவர், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டத்தையும், தொடர்ந்து மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் (MIT) நகர்ப்புறத் திட்டமிடல் துறையில் முதுகலைப் பட்டத்தையும் பெற்றார்.
பரதநாட்டியமும் நித்யாவும்
சிறிய வயதில் இருந்து அமெரிக்காவில் வளர்ந்தவராக இருந்தாலும், நித்யாவிற்கு அவரின் பூர்வீக கலாச்சாரத்தின் மீது எப்போது இணைப்பு இருந்துள்ளது.
இது குறித்து அமெரிக்காவில் வசிக்கும் நித்யாவின் உறவினர் வித்யா சங்கர் நம்மிடம் கூறுகையில், சிறிய வயதில் இருந்தே நித்யாவுக்கு நடனத்தின் மீது ஆர்வம் அதிகம். இங்கிருந்து சென்றிருந்தாலும், அந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக மீண்டும் இந்தியா திரும்பிய அவர், சென்னையில் உள்ள கலாக்ஷேத்ராவில் ஷீலா சாம்சனிடம் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கொண்டார்.
தமிழ் வழி குடும்ப பின்னணி கொண்ட காரணத்தினால், அவருக்கு நன்கு தமிழ் பேசவும், எழுதவும் தெரியும். மலையாளம் பேசத் தெரியாது என்றாலும், அவரால் நன்கு புரிந்துகொள்ள முடியும்” என்றார்.
சென்னையில் சமூகப்பணி
சென்னையில் வசிக்கும் காலத்தில் 'ட்ரான்ஸ்பரன்ட் சென்னை' என்ற அமைப்பை அவர் தொடங்கி நடத்தினார். இந்த அமைப்பு சென்னையின் பின்தங்கிய பகுதிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் மேம்பாடு தொடர்பான சவால்களில் கவனம் செலுத்தியது.
கூடுதல் தகவலாகப் பிரபல நடிகை அபிராமி இவருக்கு உறவினராவார். நித்யாவின் தந்தையின் மற்றொரு சகோதரியின் மகள் புஷ்யாவின் மகள் தான் நடிகை அபிராமி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருச்சூர் வரை பரவிய கொண்டாட்டம்
திருவனந்தபுரம் மட்டுமின்றி, திருச்சூர் பழையனடக்காவு அருகே ஸ்ரீஸ்ருதி இல்லத்தில் வசிக்கும் அவரது தாய்வழி உறவினர் பேராசிரியர் டி.கே. தேவநாராயணனும், நித்யாவின் வெற்றியைப் பெருமையுடன் கொண்டாடினார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், அவரது வெற்றிக்காக ஆசீர்வாதம் வேண்டி, உள்ளூர் தர்ம சாஸ்தா கோயிலில் கணபதி ஹோமம், ருத்ராபிஷேகம் மற்றும் பாக்யசூக்தம் உள்ளிட்ட சிறப்புப் பிரார்த்தனைகளைத் தங்கள் குடும்பத்தினர் மேற்கொண்டதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும், நித்யாவின் தாய் சுதா, தேர்தல் வெற்றி குறித்து அவருக்கு செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.