தேர்வு மையங்களில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவி; தேர்ச்சி விகிதம் 90%-இல் இருந்து 6% ஆக சரிவு
கணினி தட்டச்சு தேர்வில் கடந்த ஆண்டு 97% பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த நிலையில், அது தற்போது 8% ஆக குறைந்துள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 9:58 PM IST
புனே: மகாராஷ்டிராவில் முறைகேடுகளை தடுக்க தேர்வு மையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட பிறகு தேர்ச்சி விகிதம் 90% இருந்து 6% குறைந்துள்ளது அதிரச்சி அடைய வைத்துள்ளது.
மகாராஷ்டிராவில், பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த, கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களுக்கான தேசிய கல்வி உதவித்தொகை, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை, கணினிச் சான்று தேர்வு, தட்டச்சு, சுருக்கெழுத்து, ராணுவம் சார்ந்த தேர்வுகள் என பல்வேறு தேர்வுகளை மகாராஷ்டிரா தேர்வு கவுன்சில் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தேர்வு மையங்களில் முறைகேடு நடைபெறுவதாக சந்தேகம் எழுந்ததை அடுத்து, அவற்றை தடுக்க மகாராஷ்டிரா தேர்வு கவுன்சில், பல்வேறு தேர்வு மையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் தேர்ச்சி விகிதம், அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக ஒற்றை இலக்கமாக குறைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மகாராஷ்டிரா தேர்வுகள் கவுன்சிலின் தலைவர் நந்தகுமார் பெட்சே கூறுகையில், "2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் 5ஆம் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை தேர்வு நடத்தப்பட்டது. முந்தைய ஆண்டுகளில் அதிக தேர்ச்சி கிடைத்த 27 தேர்வு மையங்களில், இந்த முறை சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன. கடந்த முறை இந்த தேர்வு மையங்களில் 90% பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த நிலையில், இந்த முறை பல மையங்களில் தேர்ச்சி விகிதம் 6% ஆக குறைந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதேபோல், கடந்த ஜனவரி மாதம் நடத்தப்பட்ட கணினி தட்டச்சு தேர்விலும், 48 மையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன. முந்தைய தேர்வுகளில் 97% பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த நிலையில், இந்த முறை 8% பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், கடந்த ஜூலை 2023-ஆம் ஆண்டு கணினி மற்றும் தட்டச்சுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டபோது, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக மாணவர்களை சேர்த்ததற்காக, 110 பயிற்சி நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகளுக்கு மொத்தம் 25 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்தோம்" என்று தெரிவித்தார்.
தேர்வுகளில் முறைகேடுகளை தடுக்க மேலும் பல நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.