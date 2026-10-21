தனியார் பள்ளிகளில் 25% இடஒதுக்கீடு- ஆர்டிஇ சட்டத்தை அமல்படுத்த தெலங்கானா அரசு நடவடிக்கை
தெலங்கானாவில் தகுதியுள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளும் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசக் கல்வி பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : October 21, 2026 at 3:47 PM IST
ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலத்தில், கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டப்படி (ஆர்டிஇ), தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவீதம் ஏழை மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கையை அரசு தொடங்கியுள்ளது.
பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆர்டிஇ சட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதை சுட்டிக் காட்டி உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து, இந்த நடவடிக்கையை தெலங்கானா அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் (ஆர்டிஇ) கீழ், தனியார் பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு அல்லது அறிமுக வகுப்பில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது, ஏழை மாணவர்களுக்கு 25 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும்.
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அதன்படி, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் ஏற்கனவே ஆர்டிஇ சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு, அதன்படி, தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களுக்கு 25 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், தெலங்கானாவில் ஆர்டிஇ சட்டப்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களை சேர்க்க உத்தரவிடக் கோரி தெலங்கானா உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்படது. அந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது, ஆர்டிஇ விதிகளின்படி தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் கல்வித் துறை உறுதி அளித்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, 2025 ஜூலை மாதம், அரசுப் பள்ளிகள் இல்லாத பகுதியில் வசிக்கும் 96 குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளைத் தனியார் பள்ளிகளில் சேர்ப்பதற்கான உத்தரவுகளைக் கல்வித் துறைச் செயலாளர் யோகிதா ராணா பிறப்பித்தார். அந்த உத்தரவு மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
கடந்த 2025-26 மற்றும் 2026-27 ஆகிய கல்வி ஆண்டுகளில், மொத்தம் 180 குழந்தைகள் மட்டுமே ஆர்டிஇ சட்டப்படி தனியார் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், சில மாநிலங்களில் ஆர்டிஇ சட்டம் அமல்படுத்தப்படாததற்கு தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்திடம் உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்தது. அதைத் தொடர்ந்நு, ஆர்டிஇ சட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியிட்டது.
அதன்படி, ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கைக்கென பிரத்யேக இணையதளத்தை உருவாக்குவது, இணையவழியில் விண்ணப்பங்களைப் பெறுவது, குலுக்கல் முறை மூலம் மாணவர்களுக்கு இடங்களை ஒதுக்குவது உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்ளுமாறு உத்தரவிட்டது. மேலும், இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பும் தேசியக் குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
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உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து, ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கை குறித்து தெலங்கானா அரசிடம் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் விளக்கம் கோரியது. அதைத் தொடர்ந்து, டெல்லி சென்ற தெலங்கானா மாநிலப் பள்ளி கல்வி இயக்குநர் நவீன் நிக்கோலஸ், உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆர்டிஇ சட்டத்தை மாநில அரசு அமல்படுத்தும் என்று ஆணையத்திடம் உறுதியளித்தார்.
இதையடுத்து, தெலங்கானாவில் தகுதியுள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளும் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசக் கல்வி பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், அக்டோபர் 27-ம் தேதி நடைபெற உள்ள விசாரணையின் போது, தேசியக் குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் நேரில் ஆஜராகி, தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்பட்டது குறித்த நிலை அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.