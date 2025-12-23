பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு இலவச அட்மிஷன்! சிறார்களின் கல்வி கனவை நிறைவேற்றும் தனியார் சிபிஎஸ்பி பள்ளி!
Published : December 23, 2025 at 8:47 PM IST
அமராவதி: பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் கல்வி கனவை நிறைவேற்றும் பொறுப்பை, தனியாருக்கு சொந்தமான ஒரு சிபிஎஸ்சி பள்ளி முன்னெடுத்து வரும் சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறு வயதிலேயே பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் துயரம் என்பது சொல்லிமாளாது. அன்புக்காக ஏங்குவது ஒருபுறம் என்றால், பொருளாதார உதவியில்லாமல் கல்விக்காக அவர்கள் தவிப்பார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் தங்கள் கல்வியை தொடர முடியாமல் பாதியிலேயே நிறுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு உதவும் வகையில், ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு தனியார் சிபிஎஸ்சி பள்ளி ஒரு உன்னதமான முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது.
ஆந்திராவின் ஏலூரு மாவட்டத்தில் உள்ள தோடபள்ளி கிராமத்தில் உள்ளது 'ஹீல் பாரடைஸ்' பள்ளி. சுமார் 90 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப் பிரமாண்டமாய் அமைந்துள்ள இந்த பள்ளி டாக்டர் கொனேரு சத்ய பிரசாத் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 'ஹீல்' என்பது (HEAL - Health and Education for All) என்ற தொண்டு நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த அமைப்பு இந்தியாவில் பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்கு தங்குமிடம், கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகளை வழங்குவதை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த பள்ளி சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றி முதல் வகுப்பு முதல் இடைநிலை (இன்டர்மீடியட்) வரை ஆங்கில வழியில் இலவச உயர் கல்வி, தங்குமிடம் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றை வழங்கி வருகிறது.
'ஹீல்' அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் கொனேரு சத்யபிரசாத் கூறும் போது, "சிரமமான சூழ்நிலையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்ததை நாங்கள் ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறோம். வறுமையில் வாடும் குழந்தைகளின் வாழ்வில் கல்வி மூலம் ஒளியேற்ற வேண்டும் என்பதே எங்களின் முக்கிய நோக்கம். நாட்டின் எந்த பகுதியை சேர்ந்த குழந்தைகளும் இங்கு சேரலாம்" என்றார்.
2026-27 கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை
இந்த பள்ளியில் தற்போது அடுத்த ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கியுள்ளது. தகுதியுள்ள மாணவர்களிடம் இருந்து விண்ணபங்களை பெற்றுக் கொள்ளப்படுவதாக பள்ளி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. தற்போது 1 முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வரை சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. மேலும், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிக்கான 'ஹீல்' பள்ளியில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கான சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சேர்க்கைக்கான நிபந்தனைகள்
1-9 ஆம் வகுப்பு: பெற்றோரில் இருவர் அல்லது ஒருவரை இழந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய 6 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் பெற்றோர்களின் இறப்பு சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ் மற்றும் ரேஷன் அட்டை முதலிய ஆணவங்கள் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், பள்ளியில் நடத்தப்படும் நுழைவுத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணலில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
11 ஆம் வகுப்பு: 10ஆம் வகுப்பில் 480 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் அல்லது சிபிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் 400 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்ற பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள்
1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு தகுதியுடையவர்கள். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் 40%க்கும் அதிமான பார்வை குறைபாட்டை உடையவர்கள் அதற்கான சான்றிதழை சமர்பித்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்ப இணைப்பு: https://tinyurl.com/Heal-Admission
மேலும் விவரங்களுக்கு, www.healschool.org என்ற பள்ளி இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம், info@healparadise.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது 91000 24438, 91000 24435 ஆகிய எண்களில் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.