பேருந்தை ’ரிவர்ஸ்’ எடுத்த போது விபரீதம் - மும்பையில் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

மும்பையில் பேருந்து விபத்து நிகழ்ந்த பகுதி
மும்பையில் பேருந்து விபத்து நிகழ்ந்த பகுதி (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 11:20 AM IST

1 Min Read
மும்பை: மாநகரப் பேருந்து பின்னோக்கி இயக்கப்பட்ட போது ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மகாராஷ்டிராவில் நேற்று நள்ளிரவு பந்தூப் (மேற்கு) பகுதியில் மாநகர பேருந்து பின்னோக்கி இயக்கப்பட்ட போது பாதசாரிகள் மீது மோதியதில் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 9 பேர் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த மும்பை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். தொடர்ந்து அப்பகுதியில் அதிகளவில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். விபத்து குறித்து மும்பை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பேருந்து விபத்து குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் முதல்கட்ட விசாரணையில் வெளியான தகவலின்படி, மாநகரப் பேருந்து பின்னோக்கி இயக்கப்பட்ட போது 10 முதல் 12 பாதசாரிகள் மீது ஏறியுள்ளது. பேருந்து பின்னோக்கி சென்ற போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை ஓரத்தில் இருந்த பாதசாரிகள் மீது மோதியுள்ளதாக மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறியுள்ளார்.

இந்நிலையில் பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து சரியான தகவல் தெரியவில்லை எனவும், விபத்து நிகழ்ந்தவுடன் காயம் அடைந்தவர்கள் உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்கள் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், அவர்கள் அனைவரையும் மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறார்கள். சிலர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: Yearender 2025: 'தடுமாறிய விமானம்; தடம் தெரியாமல் போன 260 பேரின் வாழ்க்கை' மறக்க முடியாத ஏர் இந்தியா விபத்து!

இதனிடையே விபத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் பேருந்தை ரிவர்ஸ் எடுத்த போது அதிவேகமாக இயக்கப்பட்டதாகவும், அதன் காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாதசாரிகள் மீது மோதியதாகவும் தெரிவித்தனர். இந்த தகவல் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பேருந்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு விபத்து ஏற்பட்டதா? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் ஓட்டுநரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நள்ளிரவில் பேருந்து விபத்தினால் பாதசாரிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

