ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் மரணம்; தர்பூசணி சாப்பிட்டதால் விபரீதமா?

ஜே.ஜே. மார்க் காவல் நிலையத்தில் ‘இயற்கைக்கு மாறான மரணம்’ என்று வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 12:08 PM IST

மும்பை: பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தர்பூசணி சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பையில் உள்ள ஜே.ஜே மார்க் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்துல்லா (வயது 40) - நஸ்ரின் (வயது 35) தம்பதி. இவர்களுக்கு ஆயிஷா (வயது 16), ஜைனாப் (வயது 13) ஆகிய இரண்டு மகள்கள் இருந்தனர். கடந்த 25ஆம் தேதி இவர்களுடைய வீட்டில், உறவினர்களுக்கு இரவு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அப்துல்லாவின் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து 5 உறவினர்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டுள்ளனர்.

விருந்தினர்கள் சென்ற பிறகு, அப்துல்லா, அவரது மனைவி நஸ்ரின், மகள்கள் ஆயிஷா, ஜைனாப் ஆகிய 4 பேரும் தர்பூசணி பழத்தை நள்ளிரவு 1 மணியளவில் சாப்பிட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், மறுநாள் காலை அவர்கள் நால்வருக்கும் தலைசுற்றல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் பயந்து போன அவர்கள், அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, உடனடியாக அங்கு வந்த அண்டை வீட்டார், அரை மயக்கத்தில் இருந்த 4 பேரையும் மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக ஜே.ஜே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் பின் ஒருவராக நான்கு பேரும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜே.ஜே மார்க் காவல் நிலையத்தில் ‘இயற்கைக்கு மாறான மரணம்’ என்று வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து காவல்துறை துணை ஆணையர் பிரவீன் முண்டே கூறுகையில், “இரவு விருந்தில் பங்கேற்ற உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். பிரியாணி சாப்பிட்ட மற்றவர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: 'மிஸ் கூவாகம்' பட்டத்தை தட்டிச் சென்ற கோவை சூர்யா; மலேசியா நிஷா 2ஆம் இடம்

ஆனால் அப்துல்லா குடும்பத்தினர் நள்ளிரவில் தர்பூசணி சாப்பிட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. அதில் ஏதேனும் நச்சுத்தன்மை இருந்ததா என்பதை கண்டறிய, அந்த தர்பூசணியின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு சோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் முடிவுகள் வந்த பின்னரே இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும்” என்று கூறினார்.

இப்போது விற்பனை செய்யப்படுகிற தர்பூசணி பழங்களில், சிகப்பு நிறத்தை அதிகரிப்பதற்காக செயற்கை ரசாயனங்கள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுகின்றன. இது உடல்நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகிறார்கள்.

ஒருவேளை, அவர்கள் சாப்பிட்ட தர்பூசணியில் நிறத்துக்காக செறிவூட்டப்பட்ட செயற்கை ரசாயனம் கலந்து கூட இந்த மரணம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

