முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் சகோதரர் வாசுதேவன் மைசூரில் காலமானார்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 6:21 PM IST

மைசூரு: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சகோதரர் வாசுதேவன், கர்நாடக மாநிலம், மைசூரில் இன்று அதிகாலை காலமானார். அவருக்கு வயது 92.

மைசூரில் உள்ள பன்னூர் நகர் சமனஹள்ளியில் இருக்கும் தனது வளர்ப்பு மகள் பவித்ரா வீட்டில் தங்கியிருந்த வாசுதேவன், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்தார். கடந்த சில தினங்களாக மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்து அவர், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இன்று அதிகாலை காலமானார். வாசுதேவனின் இறுதிச்சடங்குகள் ரங்கராஜபுராவில் இன்று மாலை நடைபெற்றன.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தந்தை ஜெயராமுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்தனர். இவர்களில் முதல் மனைவி ஜெயம்மாவிற்கு பிறந்தவர்தான் வாசுதேவன். இரண்டாவது மனைவி வேதவல்லி என்கிற சந்தியாவுக்கு ஜெயலலிதாவும், ஜெயகுமாரும் பிறந்தனர்.

கர்நாடக மாநிலம், மண்டியா மாவட்டத்தில் உள்ள மேல்கோட்டையில் பிறந்த வாசுதேவன், ரங்கராஜபுராவில் தனது மனைவி வேதவல்லி, மகன் வேணுகோபால் உடன் வசித்து வந்தார். மகன் வேணுகோபால் 12 வயதாக இருக்கும்போது இறந்துவிட்டதால், அதன் பிறகு பவித்ரா என்ற பெண்ணை தத்தெடுத்து வளர்த்தார்.

வாசுதேவனின் மனைவி 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார். அதன் பிறகு மகள் பவித்ரா மற்றும் மருகன் ஶ்ரீகாந்த், பேரன், பேத்திகளுடன் வாசுதேவன் வசித்து வந்தார். ஜெயலலிதா தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்தபோது அவரை சந்திக்க இரண்டு முறை ஊட்டிக்குச் சென்றிருந்தார் வாசுதேவன். ஆனால், ஜெயலலிதாவை நேரில் சந்திக்க வாசுதேவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

