ETV Bharat / bharat

தடை... அதை உடை... கேரளா டூ கலிபோர்னியா! யார் இந்த கே.ஆர்.நாராயணன்?

சாதிக்க வறுமை ஒரு தடையில்லை என்பதற்கு கே.ஆர் நாராயணனை விட வேறு யாரும் சிறந்த உதாரணமாக இருக்க முடியாது.

கே.ஆர்.நாராயணன் உருவப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் முர்மு
கே.ஆர்.நாராயணன் உருவப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் முர்மு (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 6:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தடை... அதை உடை... புது சரித்திரம் படை! என்ற வைர வரிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர் முன்னாள் குடியரசு தலைவர் கே.ஆர்.நாராயணன். தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்து, எந்த அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத ஊரில் வளர்ந்து, பல மைல் தூரம் தினமும் நடந்தே சென்று கல்வி பயின்று, தனது கடின உழைப்பாலும் அசாத்திய திறமையாலும் நாடே போற்றும் அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகையல்ல.

வெளியுறவு துறை துணை செயலாளர், துணை குடியரசுத் தலைவர், குடியரசுத் தலைவர் என படிப்படியாக உயர்ந்த கே.ஆர் நாராயணனின் பிறந்த தினம் இன்று!

தூரம் அவருக்கு தொலைவாக தெரியவில்லை!

கேரள மாநிலம் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற உழவூர் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோச்சேரில் ராமன். இவர் ஆண்டாண்டு காலமாக தீண்டத்தகாத சமூகம் என்று அழைக்கப்பட்ட பரவன் சமூகத்தை சேர்ந்தவர். மூலிகை வைத்தியத்தில் இவர் வல்லுநராக இருந்தாலும், மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில்தான் இவருடைய குடும்பம் இருந்தது. இவருக்கு 6 குழந்தைகள்.

அவர்களில் ஒருவர்தான் கோச்சேரில் ராமன் நாராயணன் என்ற கே.ஆர் நாராயணன். 1920ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 27ஆம் தேதி பிறந்த இவர், சிறுவயதில் இருந்தே கல்வியின்மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டவர். தனது வீட்டிலிருந்து 15 கி.மீ தொலைவில் இருந்த ஒரு மிஷனரி பள்ளியில் தொடக்க கல்வியை பயின்றார். குடும்ப வறுமை காரணமாக பள்ளிக்கு நடந்தே செல்லவேண்டிய சூழ்நிலை. இருப்பினும், கல்வியை கைவிட வேண்டுமென்ற எண்ணம் நாராயணனுக்கு ஒருபோதும் வந்ததில்லை.

மிகவும் புத்திசாலியாகவும் திறமை மிக்க மாணவராகவும் திகழ்ந்த நாராயணனின் படிப்பை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பமானது இவருடைய மேற்படிப்பிற்காக கல்வி உதவித்தொகை வழங்கியது. அதை வைத்து கோட்டயத்தில் உள்ள சி.எம்.எஸ் கல்லூரியில் இடைநிலை படிப்பை முடித்தார்.

தற்போது கேரள பல்கலைக்கழமாக அறியப்படுகிற, அப்போதைய திருவிதாங்கூர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டங்களை பெற்றார். அதுவும் பல்கலைக்கழகத்திலேயே முதலிடம் பெற்று, சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் அனைத்தையும் தகர்த்தெறிந்தார்.

நேருவிடம் வந்த அழைப்பு!

அதன்பிறகு, வறுமை, சமூக புறக்கணிப்பு போன்ற அனைத்தையும் பின்னுக்கு தள்ளி நாராயணனின் பயணம் முன்நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது. கல்லூரி படிப்பை முடித்த கையோடு, டெல்லிக்குச் சென்று ‘தி இந்து’ மற்றும் ‘தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ போன்ற நாளிதழ்களில் பத்திரிகையாளராக பணியாற்றினார். இந்தியா முழுவதும் சுதந்திரத்திற்கான போராட்டம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த நேரம் அது. ஆங்காங்கே சுதந்திர போராட்ட தலைவர்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க, அவை பத்திரிகைகளின் மூலம் எழுச்சியூட்டும் விதமாக அனைத்து மக்களிடமும் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது.

அந்த சமயத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் தலைவர்களை நேரில் சந்திக்கவும், அவர்களுடன் கலந்துரையாடவும் நாராயணனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதன் விளைவாக, 1945ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியை சந்தித்து பேட்டியெடுத்தார். அது நாட்டு மக்களிடையே இவரை யார் என்று அடையாளப்படுத்தி காட்டியது.இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற சமயத்தில் அரசியல் - அறிவியல் குறித்த படிப்பை மேற்கொள்ள, லண்டனுக்கு சென்றார். மாணவனாக லண்டனில் இருந்தாலும், இந்தியா லீக்கில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு தீவிரமாக பணியாற்றினார்.

லண்டன் பொருளாதாரப் பள்ளியில் தனக்கு ஆசிரியராக ஹரோல்ட் லாஸ்கியின் பரிந்துரையின் பேரில் 1948ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பியவுடன் ஜவஹர்லால் நேருவை நேரில் சென்று சந்தித்தார் நாராயணன். பின்னர் 1949ஆம் ஆண்டு அவரை இந்திய வெளியுறவு துறையில் பணியாற்ற நேரு அழைப்பு விடுத்தார். தொடர்ந்து ஜப்பான், அமெரிக்கா, துருக்கி, சீனா, இங்கிலாந்து மற்றும் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளின் இந்திய தூதராக பணியாற்றி நேருவிடம் பாராட்டுகளை பெற்றார்.

அடுத்தடுத்த அரசியல் பொறுப்புகள்

இந்திய தூதராக இருந்து ஓய்வுபெற்றாலும், தொடர்ந்து கல்வித்துறையில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய நாராயணன், டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராக பணியில் சேர்ந்தார். அப்போது, இந்திரா காந்தியிடமிருந்து நாராயணனுக்கு அழைப்பு வந்தது. அவருடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க, 1984ஆம் ஆண்டு அரசியலுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்தார். காங்கிரஸ் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, 1984, 1989 மற்றும் 1991 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஒட்டப்பாலம் மக்களவை உறுப்பினராக தொடர்ந்து 3 முறை வெற்றியும் பெற்றார்.

அதன்பின்னர் ராஜிவ் காந்தியின் ஆட்சிக்காலத்தில் மத்திய இணையமைச்சராக பதவி வகித்த இவர், 1992ஆம் ஆண்டு சங்கர் தயாள் சர்மா குடியரசுத் தலைவராக பதவி வகித்தபோது, நாராயணன் துணை குடியரசுத் தலைவராக பதவி வகித்தார். அதன்பின்னர் 1997ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 10வது குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.

முதல் தலித் குடியரசுத் தலைவர்!

சுதந்திர இந்தியாவில் தலித் இனத்தைச் சேர்ந்த முதல் குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையைப் பெற்ற இவர், ஏழைகள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டார். ஐ.கே. குஜ்ரால் மற்றும் அடல் பிகார் வாஜ்பாய் ஆகியோருக்கு பிரதமராக பதவி பிரமாணம் அளித்தார் கே.ஆர் நாராயணன்.

மேலும் இவர் குடியரசு தலைவராக பதவி வகித்த காலத்தில், மத்திய அமைச்சரவை அனுப்புகிற அனைத்தும் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியதோடு, மத்திய அரசின் ‘ரப்பர் ஸ்டாம்ப்’ என்ற முத்திரையை உடைத்தெறிந்தார்.

இன்றுவரை இந்தியாவிலேயே கல்வியில் கேரள மாநிலம் முன்னிலை வகிப்பதற்கு அடித்தளமிட்டவர் கே.ஆர் நாராயணன் என்றால் அது மிகையாகாது. மேலும் தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும், பெண்களும் கல்வி பயில வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்த இவர், அதற்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் கொண்டுவந்தார்.

என்னதான் நாட்டின் முதல் குடிமகன் என்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருந்தாலும் 1998ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலின்போது, வரிசையில் நின்று வாக்களித்த எளிய மனிதர் கே.ஆர் நாராயணன்.இவர் 2005ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9ஆம் தேதி தனது 85வது வயதில் நிமோனியா மற்றும் சிறுநீரக செயலழிப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

இந்திய அரசியலில் தனது பெயரை ஆழமாக பதிய விட்டுச் சென்ற கே. ஆர் நாராயணன், இன்று வரை கேரளாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார்.

TAGGED:

KR NARAYANAN SPECIAL
KR NARAYANAN
கே ஆர் நாராயணன்
முன்னாள் குடியரசு தலைவர்
KR NARAYANAN BIRTHDAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.