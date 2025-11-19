'வாக்கு திருட்டு' என்பது பண்பாடற்ற சொல்லாட்சி... ராகுல் காந்திக்கு முன்னாள் நீதிபதிகள் எதிர்ப்பு!
'வாக்கு திருட்டு' என்ற சொல்லாட்சி உணர்ச்சி ரீதியாக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால், அது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்போது சரிந்துவிடும் என்று கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
Published : November 19, 2025 at 6:25 PM IST
டெல்லி: தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து ''வாக்கு திருட்டு'' குற்றச்சாட்டை வைத்து வரும் ராகுல் காந்தியை, முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் கொண்ட குழு கடுமையாக சாடி கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) 202 தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியை தக்க வைத்தது. ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ் அடங்கிய மகாகத்பந்தன் கூட்டணியால் 35 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது.
முன்னதாக, பீகார் தேர்தலுக்கு முந்தைய வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த முறையை நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக எதிர்த்தார். மேலும், தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவுடன் இணைந்து வாக்கு திருட்டுக்கு உதவுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். தற்போது தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு, ''பீகாரில் இந்த முடிவு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியளிக்கிறது. தொடக்கத்திலிருந்தே நியாயமற்ற தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெற தவறிவிட்டோம்'' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து ''வாக்கு திருட்டு'' குற்றச்சாட்டை வைத்து வரும் ராகுல் காந்தியை, முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் கொண்ட குழு கடுமையாக சாடி கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.
272 பேர் கையொப்பமிட்டு, ராகுல் காந்தியின் பெயரை குறிப்பிடாமல் எழுந்தப்பட்டுள்ள அக்கடிதத்தில், "இந்தியாவின் ஜனநாயகம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. பலவந்தமாக இல்லாவிட்டாலும், ஜனநாயகத்தின் அடித்தளதின் ஓர் அங்கமான தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி நச்சுப் பேச்சு அலைகள் இயக்கப்படுகின்றன. சில அரசியல் தலைவர்கள், மக்களுக்காக உண்மையான கொள்கைகளை கொண்டு சேர்க்காமல், தங்களது நாடக அரசியல் உத்தியாக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை நாடுகிறார்கள்.
முன்னதாக இந்திய ஆயுதப் படைகளின் வீரம் மற்றும் சாதனைகளை கேள்விக்குறியாக்கினார்கள். நீதித்துறையையின் நியாயத்தன்மை, பாராளுமன்றத்தின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்து அரசியலமைப்பை கேள்விக்குறியாக்க முயற்சித்தனர். தற்போது, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் நேர்மையை கையிலெடுத்துள்ளனர். அவர்களின் (எதிர்க்கட்சியினர்) இந்த சாதித்திட்ட தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது.
தேர்தல் ஆணையத்தை மீண்டும் மீண்டும் தாக்கி, தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டதற்கான ஆதாரம் தன்னிடம் இருப்பதாக அவர் (ராகுல் காந்தி) அறிவித்துள்ளார். வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக தான் கண்டுபிடித்த ஆதாரங்கள் அணுகுண்டு போல வெடிக்கும். தேர்தல் ஆணையத்தில் யார் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர்களை விடமாட்டேன் என்றும் அவர் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். சம்மந்தப்பட்ட தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, தேர்தல் அதிகாரி ஒய்வு பெற்று இருந்தாலும் அவர்களை வேட்டையாடுவேன் என்கிறார். இப்படி ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ள அவர், நீதிமன்றத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்துடன், முறையான புகார் எதுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை.
'வாக்கு திருட்டு' என்ற சொல்லாட்சி உணர்ச்சி ரீதியாக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால், அது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்போது சரிந்துவிடும். ஏனெனில் தேர்தல் ஆணையம் SIR முறையை பகிரங்கமாக பகிர்ந்து கொண்டது. நீதிமன்றம் அனுமதித்த வழிமுறைகள் மூலம் சரிபார்ப்பை மேற்பார்வையிட்டது. தகுதியற்ற வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்கியத்துடன், தகுதியான புதிய வாக்காளர்களை சேர்த்துள்ளது
தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான குற்றச்சாட்டு என்பது அரசியல் விரக்தியை மறைக்கும் முயற்சியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. மக்களின் ஆதரவை பெற முடியாமலும், தேர்தல் தோல்வியினால் ஏற்பட்டுள்ள கோபத்தைத்தான் இது எதிரொலிக்கிறது'' என அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.