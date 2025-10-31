தெலங்கானா அமைச்சராக பதவியேற்றார் முகமது அசாருதீன்!
தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் முகமது அசாருதீனுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
Published : October 31, 2025 at 2:33 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் முகமது அசாருதீன், தெலங்கானா அமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
தெலங்கானா ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில், ஆளுநர் ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா, அசாருதீனுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் அமைச்சர்கள் இந்த பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
பிப்ரவரி 8, 1963-இல் ஹைதரபாத்தில் பிறந்த முகமது அசாருதீன், 1992, 1996, 1999 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்துள்ளார். இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ‘டிரிக் ஷார்ட்ஸ்’ மன்னனாக வலம்வந்த அசாருதீன், தன் ஓய்வுக்குப் பின் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட தொடங்கினார்.
முகமது அசாருதீன் கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அவரது கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, மார்ச் 2, 2000 அன்று தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராகவும், அவரது கடைசி ஒருநாள் சர்வதேச போட்டி ஜூன் 3, 2000 அன்று பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிரிக்கெட் சர்ச்சை
தனது பள்ளிப் படிப்பை அபிட்ஸ் ஆல் செயிண்ட்ஸ் உயர்நிலைப் பள்ளியில் முடித்த அசாருதீன், பின்னர் நிஜாம் கல்லூரியில் பி.காம். பட்டப்படிப்பை முடித்தார். இவரது தாய்மாமா ஜைனுலாபுதீன் வழியாக கிரிக்கெட் மீது ஈர்க்கப்பட்ட இவர், 1984-ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அறிமுகமானார். அவர் எதிர்கொண்ட முதல் மூன்று சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் சதங்களை அடித்து சாதனை பட்டியலிலும் இடம்பெற்றார்.
சாதனைகளுக்கு இடையே, பல ஊழல் சர்ச்சைகளும் இவர் மீது இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தால் சுமத்தப்பட்டது. இதனால், இந்திய அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பை அசாருதீன் பலமுறை இழந்துள்ளார். 2000-ஆம் ஆண்டில், தேசிய புலனாய்வுப் பிரிவு இவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருந்தது.
இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ) ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட்டதாகவும், அசாருதீனுக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றும் ஆந்திர மாநில உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
அசாருதீன் அரசியல் பயணம்
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் (HCA) முன்னாள் தலைவரான அசாருதீன், காங்கிரசில் சேர்ந்த சில மாதங்களிலேயே, 2009ஆம் ஆண்டு உத்தரபிரதேசத்தின் மொராதாபாத் தொகுதியிலிருந்து மக்களவை உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஆனால், 2014ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜஸ்தானின் டன்-சவாய் மதோபூரில் அவர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார்.
தொடர்ந்து 2018-ஆம் ஆண்டு, தெலங்கானா மாநில காங்கிரஸ் குழுவின் செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர், 2018 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் அந்த முறை அவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட கட்சி வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. அடுத்ததாக, 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவினார்.