'வான்வெளி சிங்கம்' இனி பயணிகள் விமானத்தில்! தனியார் நிறுவனத்தில் விமானியாக சேர்ந்தார் அபிநந்தன்
ராணுவச் சீருடையில் விண்ணில் நாட்டைப் பாதுகாத்த ஒரு மாபெரும் வீரன், இனி பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக வான்வழியே அழைத்துச் செல்லவிருப்பது நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 3:49 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திய வான்வெளி சிங்கம் என்று அழைக்கப்படும் அபிநந்தன் வர்த்தமான், கோவாவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ‘FLY91’ என்ற தனியார் நிறுவனத்தில் விமானியாக இணைந்து தனது இரண்டாவது வான்வழிப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.
2019-ம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் போர் விமானத்தை வீழ்த்தி ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் கவனத்தையும் ஈர்த்த தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட அபிநந்தன், இந்திய விமானப்படையில் 22 ஆண்டுகள் சிறப்பான சேவை ஆற்றியுள்ளார்.
2026-ம் ஆண்டு மார்ச் 31 அன்று விமானப் படையிலிருந்து விருப்ப ஓய்வுபெற்ற அவர், பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடம் முறையான தடையில்லா சான்றிதழை பெற்று தற்போது பயணிகள் விமானங்களை இயக்கத் தயாராகி வருகிறார்.
பாதுகாப்புத் துறை வட்டாரங்களின்படி, அபிநந்தன் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதமே FLY91 நிறுவனத்தில் விமானியாகப் பணியில் இணைந்துவிட்டார். இவர் தற்போது உள்நாட்டு வழித்தடங்களில், குறிப்பாக கோவா - ஹைதராபாத் இடையே, பயணிகள் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் ATR 72-600 ரக விமானங்களை இயக்குவதற்கான கட்டாய சிவில் விமானப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் (DGCA) தேவையான அனைத்து ஒழுங்குமுறை அனுமதிகள் மற்றும் வணிகரீதியான பயிற்சிகள் முழுமையடைந்தவுடன், அவர் விரைவில் பயணிகளுடன் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பறக்கத் தொடங்குவார்.
தேசம் வியந்த பாலகோட் வான்வழி தாக்குதல்
பிப்ரவரி 2019-ல் நடந்த வான்வழி மோதலின் போது அபிநந்தன் காட்டிய துணிச்சல் உலகப் புகழ் பெற்றது. புல்வாமா பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்தியா பாலகோட் வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியது. அதற்கு மறுநாள் பாகிஸ்தான் விமானங்கள் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய முயன்ற போது, அப்போதைய விங் கமாண்டராக இருந்த அபிநந்தன் தனது MiG-21 பைசன் (MiG-21 Bison) போர் விமானத்தின் மூலம் பாகிஸ்தானின் அதிநவீன F-16 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தி வரலாறு படைத்தார்.
வான்வழிப் போரின் போது அவரது விமானம் சேதமடைந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் விழுந்ததால், பாகிஸ்தான் ராணுவத்திடம் சிக்கினார். சர்வதேச மற்றும் ராஜதந்திர அழுத்தங்கள் காரணமாக, சுமார் 3 நாட்களுக்குப் பிறகு (மார்ச் 1, 2019) அவர் தாயகம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார். அங்கு அவர் காட்டிய கம்பீரமான அணுகுமுறையும் அவரது மீசை பாணியும் நாடு முழுவதும் பிரபலமானது.
இவரது இணையற்ற வீரத்தைப் பாராட்டி, 2019 ஆகஸ்டில் ராணுவத்தினருக்கான நாட்டின் மூன்றாவது மிக உயரிய ‘வீர் சக்ரா’ அறிவிக்கப்பட்டு, 2021-ல் குடியரசுத் தலைவரால் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் டிசம்பர் 2021-ல் அவர் குரூப் கேப்டனாகப் பதவி உயர்வு பெற்றார்.
அபிநந்தன் இணைந்துள்ள இந்த விமான நிறுவனம் இந்திய சிவில் வான்வழித் துறையில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்நிறுவனம் கடந்த 2024 மார்ச் மாதம் முதல் தனது வணிகரீதியான விமான சேவைகளை தொடங்கியது. இதன் தலைமையகம் கோவாவில் அமைந்துள்ளது, மேலும் இதன் செயல்பாடுகள் கோவா மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய இரு முக்கிய நகரங்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்நிறுவனம் ஆறு ATR 72-600 ரக பயணிகள் விமானங்களைக் கொண்டு இந்தியாவின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட நகரங்களை இணைக்கும் சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.
ராணுவச் சீருடையில் விண்ணில் நாட்டைப் பாதுகாத்த ஒரு மாபெரும் வீரன், இனி சிவில் உடையில் இந்தியப் பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக வான்வழியே அழைத்துச் செல்லவிருப்பது வான்வழித் துறையிலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.