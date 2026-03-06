ETV Bharat / bharat

EXCLUSIVE: வடகிழக்கு இந்தியாவில் பெர்முடா முக்கோணம்? எச்சரிக்கும் முன்னாள் குரூப் கேப்டன்

வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் போர் விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், சரக்கு விமானங்கள் பல முறை விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IAF)
தேஸ்பூர், அசாம்: வடகிழக்கு இந்தியாவில் அருணாச்சலப்பிரதேசம் ஒரு பெர்முடா முக்கோணம் என்று இந்திய விமானப் படையின் முன்னாள் குரூப் கேப்டன் மொஹொந்தோ பாங்கின் பாவ் தெரிவித்துள்ளார்.

அசாம் மாநிலம், கர்பி அங்லாங் மாவட்டத்தில் நேற்றிரவு இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான ஒரு போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் அனுஜ் மற்றும் பர்வேஸ் துராக்கர் ஆகிய 2 விமானிகள் உயிரிழந்தனர். ஜோர்ஹட் விமானப் படைத் தளத்தில் இருந்து வழக்கமான இரவு நேர பயிற்சிக்காக சென்ற அந்த விமானம், கர்பி அங்லாங் மாவட்டத்தில் உள்ள மலைப்பகுதியில் மர்மமான முறையில் விபத்துக்குள்ளானது.

வடகிழக்கு இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாக விமானப் படைக்குச் சொந்தமான போர் விமானங்கள் அடிக்கடி மர்மமான முறையில் விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றன. இதனால், அருணாசலப் பிரதேசத்தை "இரண்டாவது பெர்முடா முக்கோணம்" என்று நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இந்த விபத்து குறித்து இந்திய விமானப் படையின் முன்னாள் குரூப் கேப்டன் மொஹொந்தோ பாங்கின் பாவ்-வை ஈடிவி பாரத் தரப்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர், "மீண்டும் ஒரு சுகோய் போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி இருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது. இந்த விபத்து, விமானப் போக்குவரத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பை உடனடியாக வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கை மணியை ஒலிக்கச் செய்துள்ளது. கிழக்கு இமாலயப் பகுதியும் ஒரு வகையிலான பெர்முடா முக்கோணம் தான்.

வடக்கு அட்லாண்டிக் கடல் பிராந்தியத்தில் மர்மமான முறையில் விமான விபத்துகள் நடப்பது போல், வடகிழக்கு இந்தியாவிலும் குறிப்பாக அருணாசலப் பிரதேசத்திலும் அதிக அளவில் விமான விபத்துகள் மர்மமான முறையில் ஏற்படுகின்றன.

விமான விபத்தில் உயிரிழந்த விமானி பர்வேஷ் துராக்கர்
விமான விபத்தில் உயிரிழந்த விமானி பர்வேஷ் துராக்கர் (ETV Bharat)

இதனால் தான், அருணாசல பிரதேசத்தின் சில பகுதிகளை, இரண்டாவது பெர்முடா முக்கோணம் என நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். காரணம், இது டெல்லியை போன்று நாட்டின் முக்கியமான பகுதியில், எளிதில் கவனம் பெறும் வகையில் இல்லை. மாறாக இங்கு நடக்கும் சம்பவங்கள் பெரிய அளவில் கவனத்தை ஈர்ப்பதில்லை" என்றார்.

விபத்துகள் எப்படி ஏற்படுகின்றன?

தொடர்ந்து பேசிய மொஹோந்தோ பாங்கின், "குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியில் விமானம் செல்லும் போது வானம் மிகத் தெளிவாக இருக்கும். திடீரென்று கருமேகங்கள் சூழ்ந்து கனமழை பெய்யும். இதனால் விமானத்தை இயக்குவதில் விமானிகளுக்கு மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும். இது தவிர, மலைப் பள்ளத்தாக்குகளும் முகடுகளும் இருப்பதால், விமானத்தை திருப்புவதிலும் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படும்.

இதை விட மேலும் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், அந்த பிராந்தியத்தில் விமானத்தை இயக்கும் போது, அவசர கால இருப்பிடம் காட்டி எனப்படும் எமர்ஜென்சி லொகேட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் கருவி சரியாக வேலை செய்யாது. அல்லது முழுமையாக வேலை செய்யாது. இதனால் விபத்து நேரிட்டதும் அங்கிருந்து செயற்கைக்கோள் வழியாக பெங்களூருவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு ஆபத்து கால சிக்னல்கள் வந்து சேர்வதில்லை.

விபத்து நேரிட்டதும் மீட்புக் குழுவினர் எளிதில் சென்றடைய உதவும் சிக்னல்கள் கிடைக்காமல் போவதால், விபத்துக்குள்ளான விமானத்தின் பாகங்கள் மற்றும் இறந்தவர்களின் உடல்கள் அடர்ந்த காடுகள், மலைப் பகுதிகளுக்கு நடுவே கிடப்பதால் அவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்கே பல நாட்கள் ஆகின்றன. இது போன்று ஒருமுறை விமான விபத்து ஏற்பட்டு, சிதறிய விமானத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு மீட்புக் குழுவினருக்கு குறைந்தது மூன்று நாட்களானது.

இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள விமான நிலையங்கள் மற்றும் ஹெலிபேட்களில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அவசர கால தயார் நிலை குறித்து விரிவான ஆய்வு செய்ய வேண்டும். போதிய அளவில் பயிற்சி பெற்ற தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் இருக்கிறார்களா? என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மேலும், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் எப்போதும் தயாராக உள்ளதா? என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்" என்று மொஹொந்தோ பாங்கின் பாவ் வலியுறுத்துகிறார்.

விமான விபத்தில் உயிரிழந்த விமானி அனுஜ்
விமான விபத்தில் உயிரிழந்த விமானி அனுஜ் (ETV Bharat)

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இதற்கு முன் நடந்த விமான விபத்துகள்

வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் போர் விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், சரக்கு விமானங்கள் பல முறை விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றன.

  • 2019-ல் இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான ஆன்டனோவ் ஏஎன்-32 சரக்கு விமானம், அருணாசலப் பிரதேசத்தின் மலைப்பகுதியில் விபத்துக்குள்ளானதில் 13 ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர்.
  • 2017-ல் தேஜ்பூர் அருகே சுகோய் போர் விமானம், பயிற்சியின் போது விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் 2 விமானிகள் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர்.
  • 2010-ம் ஆண்டில் இருந்து, அருணாசலப் பிரதேசத்தின் மலைப் பகுதிகளில் 8 விமான விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இவற்றில், 62 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
  • குறிப்பாக, 2011-ம் ஆண்டு சீலா பாஸ் என்ற மலைப்பகுதியில் நிகழ்ந்த விமான விபத்தில் அருணாசலப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் முதல்வர் டோர்ஜி காண்டுவும் அவருடன் சென்ற 4 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

வடகிழக்கு இந்தியாவின் நிலவியல் அமைப்பும், கணிக்க முடியாத வானிலையும் போர் விமானங்களை இயக்குவதில் ஏற்படும் சிரமத்தை மீண்டும் உணர்த்தி உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

