பொருளாதார தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத பட்ஜெட் - ப.சிதம்பரம் விமர்சனம்

கடந்த 2025 -26 நிதியாண்டின் நிதி மேலாண்மை அறிக்கை ஒரு கணக்காளரின் தரத்தில் பார்த்தால் கூட மிகவும் மோசமானதாக இருந்தது என்று ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா.சிதம்பரம்
முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா.சிதம்பரம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 9:07 PM IST

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட் பொருளாதார தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத ஒரு பட்ஜெட் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார். அந்த பட்ஜெட்டில் மருந்து உற்பத்தி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உட்பட பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் மத்திய பட்ஜெட்டை எதிர்கட்சியினர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இன்று டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம், “ நிதியமைச்சரின் பட்ஜெட் உரையை ஒவ்வொரு பட்ஜெட் வர்ணனையாளரும், எழுத்தாளரும், பொருளாதார துறையின் ஒவ்வொரு மாணவரும் கேட்டு திகைத்து போயிருக்க வேண்டும். ஒரு பட்ஜெட் என்பது ஆண்டு வருமானம் மற்றும் செலவினங்களின் அறிக்கை மட்டுமல்ல என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். இந்த சூழ்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன் வெளியான பொருளாதார ஆய்வில் கோடிட்டு காட்டப்பட்ட முக்கிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பட்ஜெட் உரை இருந்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால் மத்திய அரசும், நிதியமைச்சரும் 2025-26 ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை படித்தார்களா என தெரியவில்லை. ஒரு வேளை அதனை படித்திருந்தால், அவற்றை புறக்கணித்துவிட்டு மக்களுக்கு எதிராக வெறும் வார்த்தைகளை வீசும் தங்களுக்கு விருப்பமான பொழுதுபோக்கிற்கு திரும்பிவிட்டது போல் தெரிகிறது.

மேலும் இளைஞர்களிடையே நிலவும் நிலையற்ற வேலைவாய்ப்புச் சூழல் உட்பட பல்வேறு குறைந்தது 10 சவால்களை சுட்டிக்காட்டிய ப.சிதம்பரம், இவற்றில் எதையும் நிதி அமைச்சரின் உரை குறிப்பிடவில்லை என்றார். கடந்த 2025 -26 நிதியாண்டின் நிதி மேலாண்மை அறிக்கை ஒரு கணக்காளரின் தரத்தில் பார்த்தால் கூட மிகவும் மோசமானதாக இருந்தது" என்று விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், "பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்கான செலவினம் ரூ 67,000 கோடியில் இருந்து வெறும் ரூ.17,000 கோடியாக பெரியளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது” என ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

“ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று நடைமுறைக்கு வரவிருக்கும் 2026 வருமான வரி சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பல மாதங்களுக்கு பிறகு, நிதியமைச்சர் நில விகிதங்களில் மாற்றங்கள் செய்துள்ளார். இது பொருளாதார தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத ஒரு பட்ஜெட் என்பதே எங்களது கருத்து” என்று சிதம்பரம் கூறினார்.

