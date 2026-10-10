டெல்லியில் தீவிரமடையும் போராட்டம்: முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் 4 பேர் கைது
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் 2.0 போராட்டம் காரணமாக, தலைநகர் டெல்லியில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.
By ANI
Published : October 10, 2026 at 4:35 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் மம்தா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன், மாணிக் சர்க்கார், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோரை டெல்லி காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
எஸ்ஐஆர் குளறுபடிகளை கண்டித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் (AISA) சார்பில் இன்று (அக்டோபர் 10) டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சுமார் 7 ஆயிரம் பேர் டெல்லிக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த போராட்டத்திற்கு டெல்லி காவல் துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறது.
அதைத் தொடர்ந்து, ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் டெல்லி முழுவதும் ஆங்காங்கே தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த வகையில் போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக மும்பையில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி விமான நிலையம் வந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே மற்றும் அவருடன் வந்தவர்களையும் காவல்துறையினர் விமானத்திற்குள்ளேயே சென்று கைது செய்தனர். இது தொடர்பான காணொளியை அபிஜீத் தீபகே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்த காணொளியில், "நாங்கள் பயணித்த விமானத்திற்குள் நுழைந்து காவல் துறையினர் எங்களை கைது செய்ய முயன்றனர். ஒட்டுமொத்த டெல்லி காவல் துறையும் விமானத்திற்கு ஏறுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பயம். அவசரநிலைக் காலத்தில் கூட இந்திரா காந்தி இப்படி செய்யவில்லை. நாங்கள் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்தவே விரும்புகிறோம். ஆனால் குற்றவாளிகளைப் போல எங்களை விமானத்தில் இருந்தே கைது செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். வாருங்கள், எங்களை கைது செய்யுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு அஞ்சவில்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து டெல்லியில் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, திரிபுரா மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான மாணிக் சர்க்கார், கேரளம் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான பினராயி விஜயன், டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோரை டெல்லி காவல்துறையினர் கைது செய்து வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்பி ஜான் பிரிட்டாஸ் மற்றும் மம்தா திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஐந்து எம்பிக்கள், திரிபுராவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சௌத்ரி உள்ளிட்டோரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதே போல், ஜந்தர் மந்தருக்குள் நுழைய முயன்றவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு டெல்லி காவல்துறை கைது செய்து வருகிறது. டெல்லியில் சட்டம்- ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் வகையில் காவல் துறையினர் மட்டுமின்றி, மத்திய ரிசர்வ் படை, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். போராட்டத்தில் கலந்து கொள்பவர்களை தடுக்கும் வகையில் ஜந்தர் மந்தர் சுற்றி 4 கிலோ மீட்டர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இணையதள சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் 2.0 போராட்டம் காரணமாக, தலைநகர் டெல்லியில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.