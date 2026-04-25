அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் பிரம்மாண்ட பங்களா? - பாஜகவின் குற்றச்சாட்டும் - ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மறுப்பும்

டெல்லி பாஜக அமைச்சர் வெளியிட்ட படங்கள், 'Pinterest' இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டவை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

டெல்லி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா
டெல்லி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 7:11 PM IST

டெல்லி: டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் 'ஷீஷ் மஹால் 2' என்ற சொகுசு பங்களாவைக் கட்டியதாக புகைப்படங்களை வெளியிட்ட பாஜக அமைச்சரின் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி மறுப்புத் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள பாஜகவின் தேசிய தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டெல்லி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா, "ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவரும், டெல்லி முன்னாள் முதலமைச்சருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் பிரம்மாண்ட பங்களா குறித்த அதன் புகைப்படங்கள் வெளியான போது நாங்கள் திகைத்துப் போனோம். எளிமையாக வாழ்வேன் என்று கூறியவர், இன்று ஆடம்பரமாக வாழ்கிறார்.

வீட்டில் ஒவ்வொரு தனி அறையை அலங்கரிப்பதிலும், கட்டுவதிலும் எவ்வளவு சிந்தனையும், முயற்சியும் செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக உள்ளது. இதேஅளவு அறிவையும், நேரத்தையும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியின் காற்று மாசுபாடு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு, வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு செலவிட்டிருந்தால், இன்றைய டெல்லியின் நிலை முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருந்திருக்கும்.

தலைநகர் டெல்லி கரோனா அலையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது, அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியில் 95 லோதி எஸ்டேட்டில் 'ஷீஷ் மஹாலை' கட்டினார். கரோனாவால் டெல்லி மக்கள் இறந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த நேரத்தில் கெஜ்ரிவாலின் உத்தரவின் பேரில் 'ஷீஷ் மஹால்' கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்தது; ஒருநாள் கூட பணிகள் நிற்கவில்லை" என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட பங்களா குறித்த புகைப்படத்தை வெளியிட்ட அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா, அத்தகைய பங்களாக்களுக்கு மத்திய அரசின் பொதுப்பணித்துறை அதிக பணம் செலவிடுவதில்லை. ஆனால், தனியாக பணத்தை செலவிட்டு சொகுசு பங்களாவாக மாற்றியுள்ளார். அந்த பங்களாவிற்கு எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பதை அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும், ஆம் ஆத்மி கட்சியும் விளக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதனிடையே, டெல்லி அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் போலியானவை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அதிஷி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ தளப்பக்கத்தில் கூறியுள்ளதாவது, "அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் புதிய பங்களா என்று சொல்லப்படும் வீட்டின் புகைப்படங்களைக் காட்டுவதற்காக டெல்லி அமைச்சர் பர்வேஸ் வர்மா, ஊடகத்தை அழைத்தார்.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் இல்லத்தின் வரைபடம்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் இல்லத்தின் வரைபடம் (Screengrab)

இதில் வேடிக்கையான விஷயங்கள் என்னவென்றால், அவர் வெளியிட்ட படங்கள் கெஜ்ரிவாலின் வீட்டின் படங்கள் அல்ல. மாறாக, 'Pinterest'- லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட படங்களாகும். இணையத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை வைத்துக் கொண்டு பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர்" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

