டெல்லியில் ஏசி திடீரென வெடித்து தீவிபத்து: ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி உயிரிழப்பு
Published : May 29, 2026 at 3:02 PM IST
புதுடெல்லி: சிசிஐ என அழைக்கப்படும் இந்தியப் போட்டி ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரும், ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியுமான தனேந்திர குமார், வீட்டிலுள்ள ஏசியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
தெற்கு டெல்லியின் ஹாவுஸ் காஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்திய போட்டி ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரும் (CCI) , ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான தனேந்திர குமாரின் வீடு. இவர் தனது மனைவி மற்றும் மகன் கௌரவுடன் இந்த வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். இவர்களுடன் 2 பணியாளர்களும் அதே வீட்டில் தங்கி இருந்தனர்.
நேற்று இரவு 11.18 மணியளவில் இவரது வீட்டில் திடீரென ஏசி வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுத்த சில நிமிடங்களில் வீடு முழுவதும் புகை மண்டலம் சூழ்ந்துள்ளது. இது குறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் தீயணைப்புத் துறைக்கும் காவல் துறைக்கும் தகவல் அளித்துள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பே, அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடிச் சென்று தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த விபத்தில் தனேந்திர குமார் மற்றும் அவரது மகன் கௌரவ் ஆகிய இருவரும் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், அவர்களை மீட்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்துள்ளனர். ஆனால், தனேந்திர குமார் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அவருடைய மகன் கௌரவின் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ள நிலையில், அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Delhi: In South Delhi’s Hauz Khas area, a massive fire broke out late Wednesday night in house R-15 due to a short circuit. In the incident, 80-year-old retired IAS officer Dhanendra Kumar died of suffocation caused by smoke inhalation. pic.twitter.com/yZEX60EX3N— IANS (@ians_india) May 28, 2026
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ஹாவுஸ் காஸில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து நள்ளிரவில் காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் தீயணைப்பு வீரர்களும், காவல் துறையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அதற்குள் வீடு முழுவதும் கரிய புகை மண்டலம் சூழ்ந்தது. ஒரு வழியாக தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஏசியின் உட்பகுதியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் தனேந்திராவின் மகன் கௌரவ் காப்பாற்றப்பட்டாலும், தனேந்திர குமார் அதிகப்படியான புகையை சுவாசித்ததால் சுவாச பிரச்சினை ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் என தெரிவித்தனர்.
மேலும், வீட்டிலிருந்த அவரது மனைவியும், இரண்டு பணியாளர்களும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாகவும், இரவு 12.20 மணியளவில் தீயானது கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில், 2 அடுக்கு மாடி கொண்ட அந்த வீட்டின் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் மாடியில் இருந்த பொருட்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
An 80-year-old retired IAS officer died while his son sustained injuries after a fire broke out at a house in south Delhi's Hauz Khas area, police said on Thursday.
தனேந்திர குமார் வீட்டில் பணிபுரியும் ரமேஷ் குமார் விபத்து குறித்து கூறுகையில், “வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஏசியில் மின்கசிவால் தீப்பிடித்து விபத்து ஏற்பட்டது. தீப்பிடித்ததும் முதலில் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மேடமை (தனேந்திராவின் மனைவி) வீல் சேரில் வைத்து வெளியே கொண்டு வந்து விட்டோம். பிறகு தனேந்திராவையும், அவரது மகனையும் மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்தோம்” என்றார்.
விபத்தின் போது தனேந்திரா, அவரது மகன் மற்றும் மனைவி என ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி அறைகளில் இருந்ததாகவும், தனேந்திராவால் புகையை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றும் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
அக்கம்பக்கத்தினர் இந்த விபத்து குறித்து கூறுகையில், ”ஏசி வெடித்த போது பலத்த சத்தம் கேட்டது. மளமளவென தீப்பற்றி எரிவதை பார்த்து உடனடியாக அவசர கால சேவையை தொடர்பு கொண்டோம். ஆனால் அவை வருவதற்கு தாமதமாகிவிட்டன. இந்த பகுதி ஒன்றும் அவ்வளவு சிக்கலானது கிடையாது. ஆனாலும் உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒரு அதிகாரிக்கான உதவி கூட தாமதமாக தான் வந்துள்ளது” என்று கவலை தெரிவித்தனர்.
இந்த தீவிபத்து சம்பவம் குறித்து குற்ற புலனாய்வுத்துறை சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், நேரில் பார்த்தவர்களிடம் வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விபத்தில் எந்தவிதமான சதி செயலும் இருப்பதாக தெரியவில்லை எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.