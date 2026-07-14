மாலுமிகள் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்திய விவகாரம்: வன்முறையை உடனடியாக நிறுத்த இந்தியா வலியுறுத்தல்
இந்த தாக்குதல் ஓர் தெளிவான சர்வதேச சட்ட விதிமீறல் என்றும், இதற்கு விரைவில் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 14, 2026 at 7:41 PM IST
புது டெல்லி: மாலுமிகள் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, உடனடியாக இதுபோன்ற வன்முறைகளை நிறுத்திக்கொள்ள ஈரானை இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஓமனின் கடல் எல்லைக்கு உட்பட்ட ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்குச் சொந்தமான 'மொம்பாசா', 'அல் பாஹியா' ஆகிய இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதும் ஈரான் சமீபத்தில் ஏவுகணைத் தாக்குதலை நிகழ்த்தியது. இதில், மொம்பாசா கப்பலில் பணியாற்றி வந்த இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாலுமி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுதவிர, அந்த கப்பலில் பணியாற்றி வந்த 18 இந்தியர்களில் 9 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். இதில் இருவருக்கு மிகவும் மோசமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், அவர்களின் நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அத்துடன், அல் பாஹியா கப்பலில் இருந்த மாலுமிகளுக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.
ஈரானின் இத்தகைய தாக்குதலுக்கு உலக நாடுகள் சில தங்களின் கடும் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து வருகின்றன. தன்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ள இந்தியா, அந்நாட்டின் இந்தியாவிற்கான தூதரக துணைத் தலைவர் முகமது ஜாவத் ஹொசைனி உள்ளிட்ட ஈரான் தூதரக அதிகாரிகளை இன்று (ஜூலை 14) வெளியுறவு அமைச்சகத்திற்கு வரவழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.
மாலுமிகள் மீதான இதுபோன்ற தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள இந்த சந்திப்பின்போது ஈரானிடம் இந்தியா வலியுறுத்தியது. மேலும், உடனடியாக அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அமைதியை நிலைநாட்டவும் ஈரானிடம் வலியுறுத்தப்பட்டதாக வெளியுறவு அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மீண்டும் உச்சத்தில் போர்
அவ்வப்போது தற்காலிக நிறுத்தங்களைச் சந்தித்து வந்த ஈரான் மீதான போர், சமீப சில தினங்களாக மீண்டும் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. அமெரிக்கா ஈரான் மீது தொடர்ந்து வான் வழி தாக்குதல்களை நிகழ்த்தி வருகின்றது. அத்துடன், கடல் வழிப்பாதையை முற்றுகையிட்டு கடுமையான எதிர்வினையை ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்கா மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் எதிரொலியாக ஈரான் இந்த கப்பல்கள் மீதான தாக்குதலை நிகழ்த்தியுள்ளது. மேலும், பல எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியும் அந்த கப்பல்கள் வேண்டுமென்றே தங்களின் திசைகாட்டி மற்றும் கடல்சார் வழிசெலுத்தும் அமைப்புகளை அழித்துவிட்டதாகவும், இதன் காரணமாகவே தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டதாகவும் ஈரான் தரப்பில் காரணம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அமெரிக்காவின் தூண்டுதல்
அத்துடன், அமெரிக்காவின் தூண்டுதலினாலேயே இத்தகைய செயலில் அரபு நாட்டைச் சேர்ந்த கப்பல்கள் ஈடுபட்டதாகவும், ஆகையால் இந்த தாக்குதலுக்கு அமெரிக்காவே முழு பொறுப்பு என்றும் அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானின் இந்த தாக்குதலுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கடுமையான எதிர்வினையாற்றியுள்ளது. மேலும், இந்த தாக்குதல் ஓர் தெளிவான சர்வதேச சட்ட விதிமீறல் என்றும் அது குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. அத்துடன், விரைவில் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது.