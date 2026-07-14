'6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது முறையற்றது'| லாலு பிரசாத் ஜாமீனை ரத்து செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
ஜாமீனில் இருக்கும் போது லாலு பிரசாத் எந்தவொரு நீதிமன்ற விதிமுறைகளையும் அல்லது ஜாமீன் நிபந்தனைகளையும் மீறவில்லை என்பதால் இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் தெரிவித்தனர்.
Published : July 14, 2026 at 1:29 PM IST
புதுடெல்லி: மாட்டுத்தீவன ஊழல் வழக்குகளில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
லாலு பிரசாத் ஜாமீன் பெற்று ஆறு ஆண்டுகள் கடந்து விட்ட நிலையில், தற்போது அவரது சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது நியாயமற்றது என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு ராஞ்சி உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை எதிர்த்து சிபிஐ உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. லாலு பிரசாத் யாதவ் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனையில் பாதியைக் கூட முழுமையாக அனுபவிக்கவில்லை என்றும், ஜாமீனில் வெளியே இருக்கும் அவர் அரசியல் நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாகப் பங்கேற்று வருவதால் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் சிபிஐ தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, சிபிஐ-யின் இந்த கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்துவிட்டது.
நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில், "லாலு பிரசாத் யாதவ் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு முதல் (பல்வேறு மருத்துவ காரணங்களின் அடிப்படையில்) ஜாமீனில் வெளியே உள்ளார். ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்வது என்பது ஒரு குடிமகனின் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தில் தேவையற்ற முறையில் தலையிடுவதாகும்" என்று தெரிவித்தனர்.
78 வயதான லாலு பிரசாத் யாதவ் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான உடல்நலக் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதை நீதிமன்றம் சுட்டிக் காட்டியது.
ஜாமீனில் இருக்கும் போது அவர் எந்தவொரு நீதிமன்ற விதிமுறைகளையும் அல்லது ஜாமீன் நிபந்தனைகளையும் மீறவில்லை என்பதால் இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில் தெரிவித்தனர்.
1990-களின் முற்பகுதியில் பீகார் முதல்வராக லாலு பிரசாத் யாதவ் இருந்த போது, தியோகர், தும்கா மற்றும் சவ்பாசா ஆகிய மாவட்ட கருவூலங்களில் இருந்து மாட்டுத்தீவனம் வாங்கியதாகக் கூறி பல நூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடாக எடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்குகளில் அவருக்கு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு, பீகார் அரசியல் வட்டாரத்திலும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியினரிடமும் பெரும் நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.