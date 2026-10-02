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பிற உயிரை காப்பாற்ற தன் உயிரையே பணயம் வைப்பவர்கள் இந்தியர்கள் - ஃபிளைதுபாய் கேப்டன் ஸ்மித்துடன் பிரதமர் மோடி உரையாடல்

விமானத்தில் சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டபோது அனுமன் மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்ததாக பிரதமரிடம் ஸ்மித் மச்சார் தெரிவித்தார்.

பிரதமர் மோடி - கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார்
பிரதமர் மோடி - கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் (PTI Screengrab)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 2:58 PM IST

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புது டெல்லி: "இந்தியர்கள் உயிரை எடுப்பவர்கள் அல்ல; மாறாக மற்ற உயிர்களை காப்பாற்ற தங்கள் உயிரையே பணயம் வைப்பவர்கள் என பெருமையுடன் கூறலாம்" என்று ஸ்மித்திடம் தனது நெகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடி.

செப்டம்பர் 30 தேதி காலை துபாயிலிருந்து இஸ்ரேல் டெல் அவிவ் நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்ற ஃப்ளைதுபாய் விமானமானது 34,000 அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்தபோது கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை துணை விமானி கத்தியால் தாக்கியதில் விமானம் நிலைகுலைந்து ஓரிரு நிமிடங்களில் சுமார் 16,000 அடி செங்குத்தாக கீழே இறங்கியது. இதில் கேப்டன் ஸ்மித் படுகாயமடைந்த போதிலும் துணிச்சலாக செயல்பட்டு காக்பிட் கதவை திறந்ததால் பயணிகள் உள்ளே சென்று துணை விமானியை கட்டுப்படுத்தியதுடன், விமானத்தையும் ஒருவழியாக கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.

பின்னர் விமானத்தில் பயணித்த மற்றொரு விமானியின் உதவியுடன் ஃப்ளைதுபாய் விமானமானது சவுதி அரேபியாவில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. தனது உயிரை பணயம் வைத்து பயணிகள் அனைவரையும் உயிருடன் காப்பாற்றிய கேட்பன் ஸ்மித் மச்சாரை உலகமே பாராட்டி வருகிறது.

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இருப்பினும், கத்தி தாக்குதால் படுகாயமடைந்த அவர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலுள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், அவரை தொலைபேசி மூலம் வீடியோ காலில் தொடர்புகொண்டு நலம் விசாரித்துள்ளார் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

அவரிடம், பிரதமருடன் நேரடியாக பேசும் ஒரு வாய்ப்பு தனக்கு கிடைக்கும் என்று தான் ஒருபோதும் கற்பனை செய்ததில்லை என்றும், மோடியை எப்போதும் தனக்கு மிகப்பெரிய முன்மாதிரியாக வைத்திருப்பதாகவும் ஸ்மித் மச்சார் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார். பிரதமருடன் பேசுவதை சிறந்த தருணம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், நடுவானில் நடந்ததை விளக்கினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், தனக்கு கடினமான சூழ்நிலை ஏற்படும்போதெல்லாம் அனுமன் மந்திரத்தை சொல்வதை வழக்கமாக வைத்திருப்பதாக ஸ்மித் மச்சார் கூறினார். விமானத்தில் சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டபோதுகூட அந்த மந்திரத்தை தான் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்ததாக பிரதமரிடம் தெரிவித்தார்.

கேப்டனின் வீரம், சமயோஜித புத்தி மற்றும் நிதானத்தை பிரதமர் மோடி பாராட்டியதோடு, நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்துகொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், இந்தியர்கள் உயிரை எடுப்பவர்கள் அல்ல; மாறாக மற்ற உயிர்களை காப்பாற்ற தங்கள் உயிரையே பணயம் வைப்பவர்கள் என்று பெருமையுடன் கூறலாம் என்று ஸ்மித்திடம் தனது நெகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

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கேப்டன் ஸ்மித்தை ‘இந்தியாவின் வீர மகன்’ என்று குறிப்பிட்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் இந்திய தூதர் தீபக் மிட்டல், பிரதமர் மோடி - ஸ்மித் மச்சாருடனான உரையாடல் குறித்து விளக்கினார். “கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் ஐக்கிய அரபு அமீரக மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சைபெற்று வருகிறார். அவருக்கு சிறந்த முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு விமானியையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் சந்தித்தேன். அவருக்கு மன உறுதி அதிகம். அவர் சிரித்துக்கொண்டிருந்தார்.

அவர் உடல்நிலை சீராக இருப்பதை பார்த்ததும் நிம்மதியடைந்தேன். என்னிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். எனினும் அவருக்கு சற்று அசௌகர்யம் ஏற்பட்டது” என்று கூறினார்.

வீடியோ உரையாடலுக்கு பிறகு பேசிய பிரதமர் மோடி, “இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதான்யாகு கூறியது போல, ஒரு இந்தியர் 9/11 மாதிரியான ஒரு சம்பவத்தை துணிச்சலாக கையாண்டு தடுத்திருக்கிறார். நமது நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஸ்மித்தின் வீரம் அளவில்லா பெருமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸ்மித் மச்சாரின் தந்தை பூபேந்திர பாய், தாயார் கீதா பென் மற்றும் மனைவி சோனல் பென் ஆகியோருடன் பேசினேன். மொத்த உலகமும் ஸ்மித்தை நினைத்து பெருமைகொள்கிறது ” என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

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