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வயநாடு நிலச்சரிவு: 5 பேரை தேடும் பணிகள் தீவிரம்; சம்பவ இடத்தை பார்வையிடும் முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன்

விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியானது 4 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, அங்குள்ள மீட்புப்பணிகளை மேற்பார்வையிட பொறுப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி
நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 10:29 AM IST

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வயநாடு (கேரளம்): வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த 3 பேரின் உடல்களுக்கு பிரேத பரிசோதனை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், காணாமல் போன 5 பேரை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

கேரளம் மாநிலம், வயநாட்டின் கல்லடி பகுதியில் சுரங்கப்பாதை பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இந்த நிலச்சரிவில் சிக்கி முதலில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக கேரளம் மாநில அரசு தெரிவித்தது. மேலும் பலர் பலத்த காயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் ஒருவருடைய நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட கல்லடி பகுதி
நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட கல்லடி பகுதி (ETV Bharat)

இந்நிலையில், சுரங்கப்பாதை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் உள்பட 7 பேர் நிலச்சரிவில் மாயமானதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இருவர் உடல் புதைமண்ணில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது.

அந்தவகையில், வயநாடு கல்லடி நிலச்சரிவில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் 3 ஆக உயர்ந்த நிலையில், காணாமல் போன 5 பேரைத் தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் தெரிவித்திருந்தார். நேற்று நிலச்சரிவு ஏற்பட்டவுடனே வருவாய்த்துறை மற்றும் பிற துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளின் தலைமையில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.

தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் கமாண்டர் ஸ்ரீஅகிலேஷ் குமார் உத்தரவின் பேரில், தமிழ்நாட்டின் அரக்கோணத்தில் உள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மையத்தில் (NDRF) இருந்து, மொத்தம் 60 வீரர்களைக் கொண்ட இரண்டு சிறப்பு மீட்புக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இரவு முழுவதும் பாலம் மற்றும் சாலையில் சரிந்திருந்த மண்ணானது இயந்திரங்களின் உதவியுடன் முழுமையாக அகற்றப்பட்டுள்ளது. பேரிடர் விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியானது 4 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, அங்குள்ள மீட்புப்பணிகளை மேற்பார்வையிட பொறுப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகள்

இருப்பினும் காணாமல் போன எம்.டி இம்ரான், பிக்ரம் சிங் ராணா, ராகுல் சர்மா, ராகேஷ் மற்றும் அன்சாரி ஆகிய 5 பேர் இன்னும் கிடைக்காத நிலையில், பிரத்யேக பயிற்சி பெற்ற மோப்ப நாய்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு தேடுதல் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, நிலச்சரிவில் உயிரிழந்த 3 பேர், மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சந்திரபான் பால் (37), பீகாரைச் சேர்ந்தை பிகாஷ் குமார் சிங் (40) மற்றும் ஜார்க்கண்டைச் சேர்ந்த அன்மோன் டோடரே (25) என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நிலச்சரிவு பகுதியில் மீட்புப்பணிகள் தீவிரம்
நிலச்சரிவு பகுதியில் மீட்புப்பணிகள் தீவிரம் (ETV Bharat)

அவர்களுடைய உடல்கள் நேற்றிரவே கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த உடல்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு, விமானம் மூலம் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது.

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பேரிடர் விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் செல்ல தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. கேரள வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறை, காவல்துறை மற்றும் தன்னார்வலர்கள் அனைவரும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப்படையுடன் இணைந்து மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சம்பவ இடத்தை கேரள முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன் இன்று மதியம் 1 மணியளவில் பார்வையிட உள்ளார்.

கேரள மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. மாநிலத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள் என அனைத்து நீர்நிலைகளும் நிரம்பி வழிகிற நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்குக் கூட வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

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வயநாடு நிலச்சரிவு
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