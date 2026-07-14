கேரள அரசியல் வரலாற்றில் முதன்முறை | சிறையிலேயே பதவியேற்ற பாஜக கவுன்சிலர்
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சுகதன் கவுன்சிலராகப் பதவியேற்று தனது பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டாலும், சிறையில் இருப்பதால் அவரால் திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சிக் கூட்டங்களில் நேரடியாக பங்கேற்க முடியாது.
Published : July 14, 2026 at 2:09 PM IST
திருச்சூர்: கேரள அரசியல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக, பாஜக கவுன்சிலர் ஒருவர் சிறை வளாகத்திற்குள்ளேயே பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளார்.
'காப்பா' என அழைக்கப்படும் கேரள அரசின் சமூக விரோதச் செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விய்யூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சி பாஜக கவுன்சிலர் ஆர். சுகதன், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இன்று சிறைக்குள் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியின் வழுத்துக்காடு வார்டு கவுன்சிலரான ஆர். சுகதன், திருச்சூரில் உள்ள விய்யூர் மத்திய சிறைச்சாலையின் நூலக அரங்கில் காலை 11 மணியளவில் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
கேரள உள்ளாட்சி மற்றும் அரசியல் வரலாற்றிலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி சிறைக்குள் பதவியேற்பது இதுவே முதன்முறையாகும். இவருக்கு திருவனந்தபுரம் மேயரும், மூத்த பாஜக தலைவருமான வி.வி. ராஜேஷ் கடவுளின் பெயரால் பதவியேற்பு பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இந்த எளிய நிகழ்வில் சிறையின் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.
முன்னதாக, திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியை சேர்ந்த 20 பாஜக கவுன்சிலர்கள் தங்களின் முதல் பதவியேற்பின் போது, சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் உள்ளூர் கடவுள்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டுப் பிரமாணம் எடுத்ததாகக் கூறி அவர்களது பதவியேற்பை கேரள உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.
மேலும் 4 வாரங்களுக்குள் அவர்கள் மீண்டும் முறைப்படி பதவியேற்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. மற்ற 19 கவுன்சிலர்களும் மீண்டும் பதவியேற்றுக் கொண்ட நிலையில், சுகதன் குற்றவழக்கு ஒன்றில் சிறையில் இருந்ததால் அவரால் வர முடியாமல் போனது.
மேலும், "சிறையில் இருக்கிறார் என்பதற்காக மக்களின் வாக்குகளையும் ஜனநாயக ஆணையையும் நிராகரிக்க முடியாது" என கூறி, அவருக்குச் சிறைக்குள்ளேயே பதவியேற்பு நடத்த நீதிபதி பி.வி. குன்ஹிகிருஷ்ணன் விதிவிலக்கு அளித்து உத்தரவிட்டார்.
கோயில் திருவிழா ஒன்றில் ஏற்பட்ட மோதலின் போது ஒருவரைக் கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சுகதன் ஜூன் 9 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது வட்டியூர்க்காவு மற்றும் நெடும்பாசேரி காவல் நிலையங்களில் கொலை முயற்சி, கலவரம் தூண்டுதல் உள்ளிட்ட 19 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இதன் காரணமாகவே அவர் 'காப்பா' என அழைக்கப்படும் கேரள அரசின் சமூக விரோதச் செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 6 மாதக் தடுப்புக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சுகதன் கவுன்சிலராகப் பதவியேற்று தனது பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டாலும், சிறையில் இருப்பதால் அவரால் திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சிக் கூட்டங்களில் நேரடியாக பங்கேற்க முடியாது. கேரள நகராட்சிச் சட்டத்தின்படி, உரிய அனுமதியின்றி தொடர்ந்து 3 கூட்டங்களில் ஒரு கவுன்சிலர் பங்கேற்காவிட்டால் அவரது பதவி தானாகவே பறிபோகும் என்பதால், இந்த விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட சட்டப் போராட்டங்களை நடத்த பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது.