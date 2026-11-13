வாய்க்குள் பட்டாசு வெடித்ததில் 2 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு
சிறுவன் ஆதித்யா இந்த பட்டாசை விளையாட்டாக வாய்க்குள் போட்டுள்ளான். அப்போது ஏற்பட்ட உராய்வில் பட்டாசு வெடிக்கவே, அவனது ஈறுகளில் காயம் ஏற்பட்டு அதிக அளவில் ரத்தப்போக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 10:45 PM IST
அம்பிகாபூர்: பட்டாசு வாய்க்குள் வெடித்ததில் இரண்டு வயது சிறுவன் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த உற்சாக நாளில் ஒரு துயர சம்பவம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.
அந்த மாநிலத்தின் சுர்குஜா மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பானேயா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்திரஜித். இவர் தன் மகன் ஆதித்யா மாஜிக்கு பல்வேறு வகை பட்டாசுகளுடன், 'பாப் - பாப்' வகை பட்டாசுகளையும் வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார். இவ்வகை பட்டாசுகளை வெடிக்கச் செய்ய நெருப்பை பற்றவைக்க தேவையில்லை. தரையில் சற்று வேகமாக தட்டினாலே பலத்த சப்தத்துடன் வெடிக்கும்.
ஆனால், சிறுவன் ஆதித்யா இந்த பட்டாசை விளையாட்டாக வாய்க்குள் போட்டுள்ளான். அப்போது ஏற்பட்ட உராய்வில் பட்டாசு வெடிக்கவே, அவனது ஈறுகளில் காயம் ஏற்பட்டு அதிக அளவில் ரத்தப்போக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.
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இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், சிறுவனை சீதாபூரில் உள்ள சுகாதார மையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவனுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல்சிகிச்சைக்காக சிறுவன் அம்பிகாபூரில் உள்ள மிஷன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டான். இருப்பினும். ரத்தப்போக்கு நிற்காததால் சிறுவனின் உடல்நிலை மோசமடைந்து நேற்று (நவ.11) உயிரிழந்தான்.
சிறுவன் பட்டாசை வாயில் வைத்து மெல்லும்போது ஏற்பட்ட உராய்வினால், அதனுள் இருந்த வெடிமருந்துப் பொருட்கள் அவனது வாய்க்குள்ளேயே வெடித்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இந்த நிகழ்வையடுத்து, பட்டாசுகளை தனியாக வெடிக்க, சிறுவர்களை அவரது பெற்றோர் ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்று மருத்துவர்கள் பெற்றோர்களை அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.