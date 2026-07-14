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தொழிலதிபர் அனில் அகர்வால் விவகாரத்தால் முடங்கிய சத்தீஸ்கர் சட்டப் பேரவை

அலட்சியத்தால் மரணம் விளைவித்தல் (பிஎன்எஸ் பிரிவு 106) உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் அனில் அகர்வால் மற்றும் ஆலை நிர்வாகிகள் மீது தப்ரா காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்டப் பேரவையில் பேசிய பூபேஷ் பாகெல்
சட்டப் பேரவையில் பேசிய பூபேஷ் பாகெல் (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 3:35 PM IST

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ராய்ப்பூர்: வேதாந்தா குழும தலைவர் அனில் அகர்வால் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தால் சத்தீஸ்கர் மாநில சட்டப் பேரவையில் இன்று பெரும் அமளி ஏற்பட்டது.

சத்தீஸ்கர் மாநில சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இன்று காலை அவை கூடியதும், மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான பூபேஷ் பாகெல் வேதாந்தா குழும தலைவரும், உலகின் பிரபலமான தொழிலதிபர்களில் ஒருவருமான அனில் அகர்வால் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தை எழுப்பினார்.

சத்தீஸ்கரின் சக்தி மாவட்டத்தில் உள்ள வேதாந்தா மின் உற்பத்தி ஆலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஏற்பட்ட கொதிகலன் வெடிப்பு விபத்து தொடர்பாக, அனில் அகர்வால் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இது குறித்து அவையில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் பூபேஷ் பாகெல், அனில் அகர்வாலுக்கு திட்டமிட்டு அழுத்தம் கொடுத்து அவரது தொழிற்சாலையை விற்க வைப்பதற்காகவும், மற்றொரு பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனத்திற்கு மறைமுகமாக லாபம் ஈட்டித் தருவதற்காகவுமே இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார். அவர் இந்த இடத்தில் மற்றொரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் என்று அதானி குழுமத்தை குறிப்பிட்டார்.

பூபேஷ் பாகெலின் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து, அவையில் இருந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அரசுக்கு எதிராக கடுமையான கோஷங்களை எழுப்பினர். 'சத்தீஸ்கரை விற்பதை உடனே நிறுத்துங்கள்' என்ற முழக்கங்களுடன் அவையின் மையப் பகுதிக்கு வந்து அவர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

ஆளும் பாஜக அரசு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டிய எதிர்க்கட்சியினர், அவையின் செயல்பாடுகளுக்குத் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போட்டதோடு, தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்யும் விதமாக ஒட்டுமொத்தமாக அவையை விட்டு வெளிநடப்பு செய்தனர்.

கடந்த ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி அன்று சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் சக்தி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வேதாந்தா குழுமத்தின் மின் உற்பத்தி ஆலையில் ஏற்பட்ட மிகக் கோரமான விபத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில் ஆலையின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, அலட்சியத்தால் மரணம் விளைவித்தல் (BNS பிரிவு 106) உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் அனில் அகர்வால் மற்றும் ஆலை நிர்வாகிகள் மீது தப்ரா காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு போலீஸ் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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