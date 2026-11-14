சோனியா காந்தி குடும்பம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய சமூக வலைதளப் பதிவு: கங்கனா ரனாவத் மீது வழக்குப்பதிவு
சஞ்சய் காந்தியின் மறைவுக்குப் பிறகு மேனகா காந்தி, இந்திரா காந்தி இல்லத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் கங்கனா ரனாவத் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 3:32 PM IST
சிம்லா: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறான மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைப் பதிவிட்டதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், பாலிவுட் நடிகையும் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கங்கனா ரனாவத் மீது இமாச்சலப் பிரதேச காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
சிம்லாவை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ அதிகாரி அதுல் சர்மா என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சிம்லா மேற்கு காவல் நிலையத்தில் இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி கங்கனா ரனாவத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட பதிவில், முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி, அவரது மகன்கள் சஞ்சய் காந்தி மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ஆகியோரின் மரணங்கள் குறித்துத் தவறான கருத்துகள் இடம் பெற்றிருந்ததாக புகார்தாரர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், இந்தியக் குடியுரிமை பெற்ற சோனியா காந்தியை 'மர்மமான வெளிநாட்டு நபர்' என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்த கங்கனா, காந்தி குடும்ப உறுப்பினர்களின் அடுத்தடுத்த மரணங்களையும் சோனியா காந்தியின் அரசியல் எழுச்சியையும் தொடர்புபடுத்திக் கருத்துத் தெரிவித்திருந்ததாகப் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுமட்டுமல்லாமல், சஞ்சய் காந்தியின் மறைவுக்குப் பிறகு மேனகா காந்தி, இந்திரா காந்தி இல்லத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இத்தகைய கருத்துகள் ஆரோக்கியமான அரசியல் விமர்சனத்தின் வரம்பை மீறியவை என்றும், பொது அமைதிக்கும் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கும் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் அதுல் சர்மா தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, கங்கனா ரனாவத் மீது உரியச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் கோரியிருந்தார்.
எந்தெந்தப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு?
இந்தப் புகாரைப் பரிசீலித்த காவல் துறையினர், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா 2023 சட்டத்தின் பிரிவு 196(1)(b) (இரு பிரிவினரிடையே பகைமையைத் தூண்டுதல்), பிரிவு 353(2) (பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் தவறான தகவல்களைப் பரப்புதல்) மற்றும் பிரிவு 356(2) (அவதூறு பரப்புதல்) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கங்கனா ரனாவத் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக பேசிய காவல்துறை அதிகாரி, 'புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது' என தெரிவித்தார்.