அமித் ஷாவை மிரட்டியதாக புகார் - அபிஷேக் பானர்ஜி மீது வழக்குப்பதிவு

பாதுகாப்பு மறுஆய்வுக்கு பின் அபிஷேக் பானர்ஜிக்கு வழக்கப்பட்டிருந்த இசட் பிளஸ் பிரிவு பாதுகாப்பும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் காவல் துறையால் திரும்பப் பெறப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

அபிஷேக் பானர்ஜி - கோப்புப்படம் (PTI)
Published : May 16, 2026 at 12:05 PM IST

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது வன்முறையைத் தூண்டு வகையிலும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு மிரட்டல் விடும் வகையில் பேசியதாகவும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அபிஷேக் பானர்ஜி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் நடந்து முடிந்த மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், 207 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பாஜக முதன்முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்றியது. அந்த கட்சியின் சுவேந்து அதிகாரி மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் 9-வது முதலமைச்சராக கடந்த 9-ந் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

இந்த தேர்தலில் தொடர்ந்து 3 முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்த மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்தது. அந்த கட்சி 80 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பறிகொடுத்தது.

இந்த நிலையில், மம்தா பானர்ஜியின் அண்ணன் மகனும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் அந்த கட்சியின் எம்பியுமான அபிஷேக் பானர்ஜி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

கொல்கத்தாவின் பாகுயாட்டி பகுதியை சேர்ந்த ரஜிப் சர்க்கார் என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிதான்நகர் சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தில் மே 15 ஆம் தேதி மதியம் இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் கீழ் கலவரத்தைத் தூண்டுதல் (பிரிவு 192), இரு பிரிவினரிடையே பகைமையை வளர்த்தல் (பிரிவு 196), குற்றவியல் மிரட்டல் (பிரிவு 351(2)), மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் (பிரிவுகள் 123, 125) பிணையில் வெளிவர முடியாத கடுமையான பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

2026 மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நந்திகிராம், அரம்பாக் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார பொதுக் கூட்டங்களில், மாற்றுக்கட்சித் தொண்டர்களை மிரட்டும் தொனியில் அபிஷேக் பானர்ஜி பேசியாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

குறிப்பாக, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை நோக்கி, உங்களை எந்த காட்பாதர் காப்பாற்றுவார் என்று பார்ப்போம் என மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதும், அந்தப் பேச்சுக்கள் அவரது அதிகாரப்பூர்வ ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பரப்பப்பட்டதும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்து, பாஜக ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய நிலையில், இந்த வழக்குப்பதிவு அந்த மாநில அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக, பாதுகாப்பு மறுஆய்வுக்கு பின் அபிஷேக் பானர்ஜிக்கு வழக்கப்பட்டிருந்த இசட் பிளஸ் பிரிவு பாதுகாப்பும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் காவல் துறையால் திரும்பப் பெறப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

