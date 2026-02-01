பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய ஆயத்தமாகும் நிர்மலா சீதாராமன்: குடியரசு தலைவரை சந்தித்தார்
பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னர், பாரம்பரிய முறைப்படி குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்த நிர்மலா சீதாராமன் வாழ்த்துகளை பெற்றார்.
Published : February 1, 2026 at 10:13 AM IST
டெல்லி: பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னர், பாரம்பரிய முறைப்படி குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை நிர்மலா சீதாராமன் நேரில் சந்தித்தார்.
2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று (பிப்.1) நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதனை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காலை 11 மணியளவில் தாக்கல் செய்கிறார். இதன் மூலம், தொடர்ந்து 9வது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த முதல் பெண் நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையை அவர் பெறவுள்ளார். இது ஒருபுறம் இருக்க, தற்போது தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, வேலைவாய்ப்பை பெருக்குவதற்கும், ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையிலான திட்டங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருக்கும் என நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இன்று பட்ஜெட் தாக்கலை ஒட்டி, மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து தனது அமைச்சக சகாக்களிடம் சிறிது நேரம் ஆலோசனை நடத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு சென்று அவர் சந்தித்து பேசினார். இது பாரம்பரிய முறையிலான சந்திப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போது, பட்ஜெட் தொடர்பாக இருவரும் விவாதித்தனர்.
இதையடுத்து, பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்காக நாடாளுமன்றத்துக்கு நிர்மலா சீதாராமன் புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.