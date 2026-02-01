ETV Bharat / bharat

தமிழகம் உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களில் அரிய கனிமவள மண்டலங்கள்: பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்பு

இந்தியா இப்போது வரை முக்கிய கனிமங்களுக்காக சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளையே சார்ந்துள்ளன. இதனால் பல கோடி ரூபாயை நாம் செலவிட வேண்டியுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
புதுடெல்லி: உள்நாட்டிலேயே கனிம உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காக, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் அரிய கனிமவள மண்டலங்கள் அமைக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார். அதில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன. மருந்து உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையிலான பயோ பார்மா சக்தி திட்டத்துக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, புதிய மெகா ஜவுளி பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.

குறிப்பாக, தமிழகம் தொடர்பான பல அறிவிப்புகளும் பட்ஜெட்டில் வெளியாகியுள்ளன. சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூர் இடையே விரைவு ரயில் பாதை, ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் கலாச்சார மையம், பழவேற்காடு பறவை சரணாலயம் மேம்பாடு உள்ளிட்ட திட்டங்களை நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்து வருகிறார்.

அந்த வகையில், உள்நாட்டிலேயே கனிமள உற்பத்தியை பெருக்கும் வகையிலான முக்கியமான அறிவிப்பை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, கனிமவளங்கள் நிறைந்த மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளா, ஒடிசா, ஆந்திராவில் அரிய கனிமவள மண்டலங்கள் (Rare Earth Corridors) அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசுகையில், "இந்த அரிய கனிமவள மண்டலங்கள் மூலமாக நம் நாட்டிலேயே கனிம சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டு கனிமங்கள் எடுக்கப்படும். கனிமங்களை எடுப்பது மட்டுமல்லாமல் அவற்றை உற்பத்தி செய்வது, அதுதொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுவது போன்ற நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்" என நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

தற்போது வரை கனிம வளங்களுக்காக சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளையே இந்தியா சார்ந்துள்ளது. ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் முதல் போர் விமானங்கள் தயாரிப்பு வரை பல கனிமங்களுக்காக நாம் வெளிநாடுகளையே சார்ந்திருக்கிறோம். எனவே, எலக்ட்ரானிக் உற்பத்தி சார்ந்த கனிம வளங்களை வாங்குவதற்கு பல லட்சம் கோடி பணத்தை இந்தியா செலவிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், தற்போது இந்த அறிவிப்பின் மூலமாக முக்கிய கனிமங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து, நம்மால் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

