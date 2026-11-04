மும்பையில் களைகட்டிய 'பாவ்ராத்திரி'- செல்லப் பிராணிகளுக்காக ஒரு புதுமைத் திருவிழா
பூவுலகில் மனிதர்களைப் போலவே விலங்குகளுக்கும் சம உரிமை உண்டு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இந்த 'பாவ்ராத்திரி' திருவிழா அமைந்திருந்தது.
Published : November 4, 2026 at 7:59 AM IST
மும்பை: பண்டிகைக் காலங்களில் ஒலிப்பெருக்கிகளால் செல்லப் பிராணிகள் படும் அவதியைக் குறைக்கும் வகையிலும், அவற்றையும் தங்களின் கொண்டாட்டங்களில் இணைத்து கொள்ளும் வகையிலும், மும்பையில் 'பாவ்ராத்திரி' என்ற ஒரு நெகிழ்ச்சியான திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது.
மனிதர்கள் ஹெட்போன் அணிந்து ஒலியில்லா நடனமாட, ஆடம்பரமாக உடை உடுத்திய நாய் மற்றும் பூனைகள் தங்களின் உரிமையாளர்களுடன் இந்த விழாவில் வலம் வந்தன.
ஒலிப்பெருக்கி இல்லாத ‘ஹெட்போன் கார்பா’
'ஜீவன் வெல்ஃபேர் ஃபவுண்டேஷன்' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த விழாவின் முக்கிய ஈர்ப்பாக 'ஹெட்போன் கார்பா' அமைந்தது. நடனமாடியவர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தனித்தனி ஹெட்போன்கள் மூலம் மட்டுமே இசையைக் கேட்டு பாரம்பரிய 'கார்பா' நடனத்தை ஆடினர்.
இதனால், பொதுவாகப் பண்டிகைக் காலங்களில் டிஜே மற்றும் பெரிய ஸ்பீக்கர்களால் ஏற்படும் இரைச்சல் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு, விலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான தொந்தரவும் இல்லாத அமைதியான சூழல் உருவாக்கப்பட்டது.
வண்ணமயமான உடைகளில் செல்லப்பிராணிகள்
இந்த விழாவில் பங்கேற்ற நாய் மற்றும் பூனைகளுக்கு அவற்றின் உரிமையாளர்கள் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பண்டிகைக்கால உடைகளையும், பாரம்பரிய கார்பா ஆடைகளையும் அணிவித்து அழைத்து வந்திருந்தனர்.
நாய் மற்றும் பூனைகளுக்கு இடையே சண்டைகள் சச்சரவுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும், அவை அசௌகரியமாக உணராமல் இருக்கவும் மைதானத்தில் தனித்தனி உறைவிடப் பகுதிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
மேலும், பிராணிகளுக்கான பிரத்யேக ஆடைகள், அணிகலன்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் விற்கும் கடைகளும் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கான நிதித் திரட்டல்
இந்த கொண்டாட்டத்திற்குப் பின்னால் ஒரு உன்னதமான நோக்கமும் இருந்தது. வடக்கு மும்பை பகுதி முழுவதும் செல்லப் பிராணிகளுக்கான பிரத்யேக அவசரக்கால ஆம்புலன்ஸ் சேவையைத் தொடங்குவதற்காக இந்த நிகழ்வின் மூலம் நிதி திரட்டப்பட்டது.
இது குறித்து ஜீவன் வெல்ஃபேர் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனர் சங்கேத் பட் பேசுகையில், "வடக்கு மும்பையின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் பிராணிகளுக்கான அவசர சிகிச்சை மற்றும் முதலுதவிப் பெட்டிகளுடன் கூடிய ஆம்புலன்ஸ் வசதியை எளிதாகக் கிடைக்க செய்வதே எங்களின் முக்கிய நோக்கம். அதற்காகவே இந்த விழாவை நடத்தினோம்" என்றார்.
மேலும் சர்வதேசத் தரத்திற்கு இணையாக விலங்குகளைக் கண்டறிய உதவும் 'மைக்ரோசிப்' தொழில்நுட்பத்தையும் விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
சுற்றுச்சூழல் தீபாவளிக்குக் கோரிக்கை
விழாவில் கலந்து கொண்ட ஜோதி ஜெயின் கூறுகையில், "இந்த விலங்குகள் அனைத்தும் நம் வீட்டுப் பிள்ளைகளைப் போன்றவை. இந்த பாவ்ராத்திரி விழாவைப் போலவே, வரவிருக்கும் தீபாவளிப் பண்டிகையையும் சத்தமில்லாத, சுற்றுச்சூழல் நட்பு தீபாவளியாகக் கொண்டாட வேண்டும். வீடுகளில் வளர்க்கும் பிராணிகள் மட்டுமின்றி, தெருக்களில் வாழும் விலங்குகளும் பட்டாசு சத்தத்தால் பெரிதும் அதிர்ச்சியடைகின்றன" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த பூவுலகில் மனிதர்களைப் போலவே விலங்குகளுக்கும் சம உரிமை உண்டு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இந்த 'பாவ்ராத்திரி' திருவிழா அமைந்திருந்தது.